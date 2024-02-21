Хоккеист из США назвал участие в Играх будущего уникальным опытом

В понедельник в Казани стартовал групповой этап соревнований по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего. В третий день турнира команда Quetzales Mexico NA, в состав которой входят игроки из Мексики, Канады и США, уступила российскому коллективу Liga Pro Team с общим счетом 7:13. По итогам трех матчей команда Liga Pro Team вышла в полуфинал соревнований, а спортсмены Quetzales Mexico NA завершили выступление на турнире.

«Я очень весело провел здесь время. Это уникальный опыт — физический и виртуальный хоккей, объединенные в одном турнире. Организация соревнований на высшем уровне. Я бы с радостью позвал своих друзей приехать сюда в следующий раз. Я знаю, что моя семья смотрит трансляции матчей, они тоже говорят о том, как круто здесь все сделано. Думаю, я еще долго буду вспоминать этот турнир», — сказал Уилсон.

Хоккеист также отметил, что считает российский коллектив Liga Pro Team фаворитом турнира. «Нам было нужно победить сегодня, мы выложились на максимум, но соперник был силен. В физической части у нас всего 3−4 сильных игрока, у них 6−7. Если бы мне нужно было ставить деньги — я бы сказал, что эта команда победит в турнире», — заключил Уилсон.