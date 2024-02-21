Новая спортивная федерация может появиться в Беларуси

«Вопрос уже давно обсуждается. Можно сказать, прорабатывается, — сказал Сергей Ковальчук. — Подобная федерация, например, недавно появилась в Узбекистане и год назад — в России».

На digital-корте и без одного игрока. Белорусский фиджитал-баскетболист о подготовке к Играм Будущего



В Казани с 21 февраля по 3 марта проходит международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Это высокотехнологичное шоу, состоящее из состязаний в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Всего в турнире примут участие свыше 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Белорусы выступят в нескольких дисциплинах — фиджитал-баскетболе, фиджитал-футболе и фиджитал-единоборствах, битве роботов, гонке дронов, виртуальной велогонке и «Мире танков». Всего на турнир приехали около 70 наших соотечественников (некоторые из них вошли в состав многонациональных команд).



«Формат состязаний очень интересный, но его надо глубоко изучать. Допустим, берем баскетбол: в команде играют четыре человека — два на площадке, два компьютерщика. То есть можно выставить двух геймеров и двух баскетболистов. А правильно ли это? Цель-то совсем другая — чтобы те, кто сидит за компьютером, играли и в баскетбол, и наоборот. Мне кажется, в некоторых видах спорта надо что-то пересмотреть немножко», — отметил Сергей Ковальчук.



Но саму идею Игр Будущего министр называет «великолепной, абсолютно правильной и своевременной». «Сегодня задача — увлечь детей и людей постарше от компьютера и привлечь к занятию спортом», — подчеркнул руководитель ведомства.