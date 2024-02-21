Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Гент
Маккаби Хайфа
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Локомотив
13
Футбол. Зарубежный
22:30
Ливерпуль
Лутон Таун
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
30
Хоккей. НХЛ
22.02
Монреаль
Баффало
Хоккей. НХЛ
22.02
Чикаго
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
22.02
Анахайм
Коламбус
Хоккей. НХЛ
22.02
Аризона
Торонто
Хоккей. НХЛ
22.02
Эдмонтон
Бостон
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Коламбус
51
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
19:30 (мск), источник: БЕЛТА

Новая спортивная федерация может появиться в Беларуси

21 февраля, Казань /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается создание федерации фиджитал-спорта. Об этом сообщил журналистам министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на церемонии открытия Игр Будущего в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

«Вопрос уже давно обсуждается. Можно сказать, прорабатывается, — сказал Сергей Ковальчук. — Подобная федерация, например, недавно появилась в Узбекистане и год назад — в России».
На digital-корте и без одного игрока. Белорусский фиджитал-баскетболист о подготовке к Играм Будущего

В Казани с 21 февраля по 3 марта проходит международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Это высокотехнологичное шоу, состоящее из состязаний в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Всего в турнире примут участие свыше 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Белорусы выступят в нескольких дисциплинах — фиджитал-баскетболе, фиджитал-футболе и фиджитал-единоборствах, битве роботов, гонке дронов, виртуальной велогонке и «Мире танков». Всего на турнир приехали около 70 наших соотечественников (некоторые из них вошли в состав многонациональных команд).

«Формат состязаний очень интересный, но его надо глубоко изучать. Допустим, берем баскетбол: в команде играют четыре человека — два на площадке, два компьютерщика. То есть можно выставить двух геймеров и двух баскетболистов. А правильно ли это? Цель-то совсем другая — чтобы те, кто сидит за компьютером, играли и в баскетбол, и наоборот. Мне кажется, в некоторых видах спорта надо что-то пересмотреть немножко», — отметил Сергей Ковальчук.

Но саму идею Игр Будущего министр называет «великолепной, абсолютно правильной и своевременной». «Сегодня задача — увлечь детей и людей постарше от компьютера и привлечь к занятию спортом», — подчеркнул руководитель ведомства.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь