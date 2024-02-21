Александр Лукашенко вызвал бурную реакцию у зала на открытии Игр будущего
Прошла церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего — 2024 в Казани.
Прошла церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего — 2024 в Казани.
В рамках церемония с речью выступил президент России Владимир Владимирович Путин. Затем глава государства передал слово лидерам других стран, посетивших открытие турнира.
Среди них оказался и президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, который вызвал бурную реакцию у зала. Как только он попытался произнести свою речь, зрители встали со своих мест и искупали его в аплодисментах.
Игры будущего — мультиспортивный ивент в Казани. В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира, призовой фонд составляет $ 10 млн.