За призы Игр Будущего в Казани поборются 30 белорусов в семи дисциплинах

Игры Будущего собрали более 2 тыс. атлетов и киберспортсменов из 107 стран. Соревнования делятся на пять категорий (вызовов): спорт, тактика, стратегия, скорость и технологии. В категории «Спорт» сочетаются классические виды спорта и их цифровые аналоги. Сначала участники проводят матч в соответствующем симуляторе на игровой приставке, а затем выходят на реальную площадку, где набранные очки складываются с баллами, заработанными в виртуальной реальности.



Категория «Тактика» сочетает компьютерные шутеры и соревнования на лазертаг-арене. Вызов «Стратегия» включает испытания на выносливость и смекалку по двум играм на специально разработанной арене. В категории «Скорость» потребуется максимально быстрое прохождение ретро-игр, а вызов «Технологии» представляет собой соревнования дронов и роботов, которыми будут управлять участники.



Белорусы заявлены на Игры Будущего в семи видах программы: фиджитал-баскетболе, фиджитал-хоккее, фиджитал-единоборствах, виртуальной велогонке, битвах роботов, «Мире танков» и Dota 2. Соревнования хоккеистов стартовали еще 19 февраля, белорусские игроки представлены в трех разных командах. За коллектив AK BARS выступает форвард казанского «Барса» Нассер Субхи, в состав команды INTER вошли экс-игрок минского «Динамо» Евгений Ногачев и экс-нападающий «Шахтера» и «Юности» Иван Рыбчик, а цвета клуба COSMOS X17 защищают Дмитрий Николаеня и Артем Нестеров. Сегодня на турнире завершился групповой этап, по итогам которого команды AK BARS и COSMOS X17 прошли в полуфинал. Матчи этой стадии состоятся завтра, поединки за награды пройдут в пятницу.



Сегодня стартовали состязания по фиджитал-баскетболу, на которые прибыли игроки из 17 стран. В борьбу вступили восемь из двенадцати команд турнира, белорусский коллектив EXPONENTA TEAM в составе наших Кирилла Володькина, Романа Веробея и Вацлава Бугаева, а также россиянина Даниила Пигуля свой первый матч проведет завтра. Первым соперником белорусов станет CARIBBEAN SQUAD, представляющий Венесуэлу и Аргентину. Также компанию «Экспоненте» в группе составили испано-бразильский RAMOOT ESPORTS и MDMХ из Китая. Групповой этап продлится по субботу, матчи плей-офф будут сыграны с 25 по 28 февраля, финал запланирован на 29 февраля.



В четверг определятся сильнейшие в виртуальной велогонке. Участие в этой дисциплине примут 12 команд по 4 спортсмена, за призы будет бороться и полностью белорусский состав из велосипедного клуба «Минск» — это члены национальной команды Анна Терех, Таисия Носкович, Евгений Соболь и Михаил Шеметов. Виртуальный турнир состоит из пяти этапов: индивидуальная гонка на время, гонка с выбыванием, скретч (гонка с одним финишем), гонка темпо и критериум (гонка по очкам). В велогонке победит команда, участники которой набрали наибольшее число баллов за все этапы.



Также завтра будет дан старт соревнованиям в фиджитал-единоборствах, где сразятся бойцы белорусской Академии ММА Антонина Манько и Александр Ковалев. Каждый бой будет состоять из двух этапов: цифрового и физического. В консольной игре атлеты проведут поединок из пяти раундов продолжительностью в 60 секунд. Далее участники встретятся в реальном октагоне в формате три раунда по три минуты каждый. В случае ничьей состоится укороченный бой на приставке. Финальным днем турнира станет 23 февраля.



В битвах роботов Беларусь представит столичная команда CRAZY BUNNY LAB, которую составили инженеры Молодежного спортивного общественного объединения «Белорусская республиканская федерация электронного спорта и спортивно-прикладных технологий» Илья Денисюк, Екатерина Ульянова, Юрий Козлов, Павел Колесников и Никита Антонов. Чтобы одержать победу в матче, аппарат команды должна разрушить своего «боевого соперника» либо же заработать больше очков. Битвы роботов продлятся с 24 по 26 февраля.



Кроме того, на Играх Будущего в составах разных команд выступают белорусские киберспортсмены. Восемь из них представляют «Мир танков» — это Денис Мишкин, Арсений Романюк, Дмитрий Соколовский, Илья Литвинюк, Артем Давидович, Илья Паращенко, Александр Моргунов и Евгений Дрожжин, еще двое (Алексей Дивеевский и Дмитрий Полищук) играют в Dota 2. Мультиспортивный форум в Казани продлится по 3 марта.