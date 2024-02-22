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00:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава ОКР раскрыл слова Путина по поводу участия россиян в Олимпиаде-2024

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскрыл слова президента страны Владимира Путина по поводу участия спортсменов в Играх-2024 в Париже. Его цитирует РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«На встрече с доверенными лицами он заявил, что ОКР и Минспорт должны окончательно определиться по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации», — заявил Поздняков. Глава государства призвал решить этот вопрос. На данный момент ОКР анализирует ситуацию, отметил глава комитета.

Ранее стало известно, что российские тхэквондисты Максим Храмцов, Татьяна Минина и Полина Хан поборются за путевку на Олимпийские игры-2024 в Париже. Отмечалось, что финалисты отборочного турнира, где выступят россияне, завоюют лицензии для национальных олимпийских комитетов (НОК), а не личные.

В декабре 2023-го МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом к Играм-2024 не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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