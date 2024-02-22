Путин сыграл в фиджитал флорбол и забил гол на полях «Игр будущего»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-224709864&hd=2&id=456241649&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Глава российского государства в сопровождении президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана осмотрел зоны проведения международного мультиспортивного турнира сразу после торжественной церемонии открытия Игр будущего.

Экскурсию для лидеров провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «107 стран к нам приехали, никакие санкции не помешали», — подчеркнул Чернышенко. Президенты ознакомились со стендами гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона. На одном из стендов к Путину обратился спортсмен. Он рассказал, что ему завтра предстоит состязаться с соперником из США. Президент России пожелал удачи на соревнованиях.

Кроме того, лидерам показали копию главного приза Игр будущего — оригинал трофея перед Новым годом отправили с Байконура на околоземную орбиту.

Когда лидеры проходили мимо стенда Сбера, Владимира Путина окликнул цифровой амбассодор — СберКот. Он предложил главе государства назвать три любых слова, на основе которых искусственный интеллект сгенерирует пожелание для участников «Цифрового марафона». «Любовь, Россия, Народ», — сказал Путин. После этого ИИ сгенерировал текст: «Дорогие участники цифрового марафона! Мы хотим пожелать вам любви к Родине и ее народу, а также вдохновения и мотивации на пути к вашим целям».

Также Чернышенко показал лидерам фудкорт, где участники соревнований смогут перекусить.

После осмотра выставки лидеры проследовали на реальную футбольную арену — там играли детские команды. «Пас! Пас! Молодец, малыш!», — горячо поддержал юных спортсменов президент Белоруссии Александр Лукашенко. Другие ребята в то же время в специальной зоне проходили кибер-этап состязаний.

Юный игрок из Сирии получил возможность лично переговорить с Путиным. Он рассказал, что хотел бы стать гражданином России. «У тебя есть все шансы для этого», — заверил Путин.