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01:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин сыграл в фиджитал флорбол и забил гол на полях «Игр будущего»

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях «Игр будущего» лично приобщился к фиджитал спорту, он сыграл в фиджитал флорбол и забил гол.

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Глава российского государства в сопровождении президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана осмотрел зоны проведения международного мультиспортивного турнира сразу после торжественной церемонии открытия Игр будущего.

Экскурсию для лидеров провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «107 стран к нам приехали, никакие санкции не помешали», — подчеркнул Чернышенко. Президенты ознакомились со стендами гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона. На одном из стендов к Путину обратился спортсмен. Он рассказал, что ему завтра предстоит состязаться с соперником из США. Президент России пожелал удачи на соревнованиях.

Кроме того, лидерам показали копию главного приза Игр будущего — оригинал трофея перед Новым годом отправили с Байконура на околоземную орбиту.

Когда лидеры проходили мимо стенда Сбера, Владимира Путина окликнул цифровой амбассодор — СберКот. Он предложил главе государства назвать три любых слова, на основе которых искусственный интеллект сгенерирует пожелание для участников «Цифрового марафона». «Любовь, Россия, Народ», — сказал Путин. После этого ИИ сгенерировал текст: «Дорогие участники цифрового марафона! Мы хотим пожелать вам любви к Родине и ее народу, а также вдохновения и мотивации на пути к вашим целям».

Также Чернышенко показал лидерам фудкорт, где участники соревнований смогут перекусить.

После осмотра выставки лидеры проследовали на реальную футбольную арену — там играли детские команды. «Пас! Пас! Молодец, малыш!», — горячо поддержал юных спортсменов президент Белоруссии Александр Лукашенко. Другие ребята в то же время в специальной зоне проходили кибер-этап состязаний.

Юный игрок из Сирии получил возможность лично переговорить с Путиным. Он рассказал, что хотел бы стать гражданином России. «У тебя есть все шансы для этого», — заверил Путин.

В завершение осмотра президенты также зашли в зал YOTA Phygital Moba, где шел турнир по Dota2.

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