Кремлев: первый парад спортсменов планируют провести в августе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первый парад спортсменов на Красной площади планируется провести в первые выходные августа. Об этом ТАСС сообщил автор инициативы, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.

«Первый парад спортсменов должен пройти на Красной площади в первые выходные дни августа», — сказал Кремлев. По его словам, организаторы планируют участие порядка 10 тыс. человек, которые будут представлять все виды спорта.

С инициативой возобновления спортивных парадов на Красной площади Кремлев выступил во время посещения главой государства форума «Россия — спортивная держава» в Перми. Путин тогда ответил, что это хорошая идея.