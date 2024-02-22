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10:46 (мск), источник: ТАСС

Кремлев: первый парад спортсменов планируют провести в августе

Организаторы мероприятия планируют участие порядка 10 тыс. человек.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первый парад спортсменов на Красной площади планируется провести в первые выходные августа. Об этом ТАСС сообщил автор инициативы, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.

«Первый парад спортсменов должен пройти на Красной площади в первые выходные дни августа», — сказал Кремлев. По его словам, организаторы планируют участие порядка 10 тыс. человек, которые будут представлять все виды спорта.

С инициативой возобновления спортивных парадов на Красной площади Кремлев выступил во время посещения главой государства форума «Россия — спортивная держава» в Перми. Путин тогда ответил, что это хорошая идея.

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча — системы военной подготовки советских граждан — состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников на главной площади страны проходили в присутствии руководителя СССР Иосифа Сталина, в них принимали участие тысячи человек. Традицию проведения парадов прервала Великая Отечественная война. Следующий такой парад на Красной площади состоялся в августе 1945 года, а в 1946—1954 годах всесоюзные парады физкультурников ежегодно проводились на стадионе «Динамо». С середины 1950-х годов и вплоть до распада СССР маршами физкультурников открывались демонстрации на Красной площади Москвы в дни празднования 1 Мая и годовщины Октябрьской революции 7 ноября.

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