Столяров заявил, что в призовом фонде Игр будущего нет бюджетных денег
Призовой фонд соревнований составляет $10 млн.
Призовой фонд соревнований составляет $10 млн.
КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Призовой фонд Игр будущего в $10 млн сформирован из партнерских вложений. Об этом журналистам рассказал руководитель Игр будущего Игорь Столяров.
«Весь призовой фонд — это партнерские вложения, нет ни одного рубля бюджетных денег, — сказал Столяров. — Мы называем их не спонсорами, а партнерами».
Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.