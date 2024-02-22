Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Лада
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Коламбус
47
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона
Торонто
36
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Бостон
ОТ
56
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Фрайбург
Ланс
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Брага
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Аякс
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Филадельфия
13
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Лацио
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Баффало
23
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Спарта П
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Шахтер
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Юнион
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Легия
Мольде
Футбол. Еврокубки
21.02
Порту
Арсенал
10
Футбол. Еврокубки
21.02
Наполи
Барселона
11
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
21В Казани открылись Игры Будущего
12:19 (мск), источник: ТАСС

Столяров заявил, что в призовом фонде Игр будущего нет бюджетных денег

Призовой фонд соревнований составляет $10 млн.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Призовой фонд Игр будущего в $10 млн сформирован из партнерских вложений. Об этом журналистам рассказал руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

«Весь призовой фонд — это партнерские вложения, нет ни одного рубля бюджетных денег, — сказал Столяров. — Мы называем их не спонсорами, а партнерами».

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь