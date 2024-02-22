Столяров заявил, что в призовом фонде Игр будущего нет бюджетных денег

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КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Призовой фонд Игр будущего в $10 млн сформирован из партнерских вложений. Об этом журналистам рассказал руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

«Весь призовой фонд — это партнерские вложения, нет ни одного рубля бюджетных денег, — сказал Столяров. — Мы называем их не спонсорами, а партнерами».