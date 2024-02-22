Игры будущего предложили проводить каждый год

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КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Игры будущего могут проходить раз в год, такое предложение уже внесено. Об этом журналистам заявил руководитель турнира Игорь Столяров.

«С учетом всех факторов, мы предложили проводить эти соревнования раз в год. Это было бы здорово. Учитывая такой интерес, Игры будущего могут иметь разные реинкарнации с разным количеством дисциплин», — сказал Столяров, пошутив, что хотел бы, чтобы соревнования проходили каждый уик-энд.