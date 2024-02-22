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21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
21В Казани открылись Игры Будущего
12:20 (мск), источник: ТАСС

Игры будущего предложили проводить каждый год

В следующих Играх будущего может быть другое количество дисциплин, отметил руководитель турнира.

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КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Игры будущего могут проходить раз в год, такое предложение уже внесено. Об этом журналистам заявил руководитель турнира Игорь Столяров.

«С учетом всех факторов, мы предложили проводить эти соревнования раз в год. Это было бы здорово. Учитывая такой интерес, Игры будущего могут иметь разные реинкарнации с разным количеством дисциплин», — сказал Столяров, пошутив, что хотел бы, чтобы соревнования проходили каждый уик-энд.

Игры будущего официально открылись в Казани 21 февраля и завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.

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