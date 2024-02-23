Белорусские велосипедисты стали чемпионами Игр Будущего в Казани

Первый комплект наград Игр был разыгран в виртуальной велогонке. Участие в соревнованиях на симуляторе WattAttack приняли представители 12 команд, в каждую из которых вошли по двое мужчин и женщин. На турнир заявились атлеты из России, Италии, Франции, Аргентины, Испании, Казахстана, Узбекистана, Бразилии, Португалии, Великобритании, а также Беларуси — наш квартет составили члены национальной команды Анна Терех, Таисия Носкович, Евгений Соболь и Михаил Шеметов.



Виртуальная велогонка состояла из четырех этапов: индивидуальной гонки на время, гонки на выбывание, скретча и критериума на 30 км. Наша команда захватила лидерство после первого же вида программы — Анна Терех набрала максимальное число баллов среди женщин, а Михаил Шеметов стал третьим у мужчин. Во второй дисциплине Терех и Носкович также оказались сильнейшими у девушек, парни чуть сбавили обороты, но на верхней позиции команды Беларуси это не сказалось.



Мужской скретч Евгений Соболь закончил вторым, а у женщин Таисия Носкович стала третьей: даже с учетом не самых быстрых секунд напарников по сборной этих результатов хватило для сохранения первой строчки. В решающем виде — критериуме — оставалось только сохранить комфортный отрыв, что наши велосипедисты с успехом и сделали. Таким образом, первое золото Игр Будущего отправляется в Беларусь: в сумме чемпионы набрали 522 очка, опередив серебряных призеров из российской команды «Marathon-Tula» на 53 балла. Бронзу завоевал квартет из Италии (425).



Всего Игры Будущего собрали более 2000 атлетов и киберспортсменов из 107 стран. Помимо велоспорта, участники из Беларуси представлены в фиджитал-баскетболе, фиджитал-хоккее, фиджитал-единоборствах, битвах роботов, «Мире танков» и Dota 2. Международный турнир на стыке физического и цифрового спорта продлится по 3 марта.