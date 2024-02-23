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08:54 (мск), источник: ТАСС

Латвийская федерация приостановила лицензии хоккеистов, выступающих на Играх будущего

На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды Baltic Select выступают восемь латвийских спортсменов.

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ТАСС, 23 февраля. Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий латвийских спортсменов, которые принимают участие в Играх будущего. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта.

«Исходя из информации об участии некоторых латвийских игроков в Играх будущего, проходящих в России, Федерация хоккея Латвии приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — говорится в заявлении федерации.

На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды Baltic Select выступают латвийские игроки Эрвинс Муштуковс, Кирилл Тамбиев, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Алексейс Поповс, Алисерс Мубаракшинс, Никита Зантманс, Артемс Кувсиновс. Команда дошла до полуфинала, в котором уступила Cosmos x17, в матче за третье место 23 февраля Baltic Select встретятся с «Ак Барсом».

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

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