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13:30 (мск), источник: ТАСС

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о временном отстранении

Осенью 2023 года Олимпийский комитет России был временно отстранен из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 23 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение, наложенное Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

«Ответственная комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности и равенства», — говорится в сообщении суда.

«Арбитражное решение, вынесенное CAS, в настоящее время подлежит проверке на конфиденциальность, это означает, что стороны могут потребовать, чтобы мотивировочная часть или определенная информация, содержащаяся в ней, оставались конфиденциальными», — отмечается в релизе CAS.

Стороны могут подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.

5 декабря 2017 года членство ОКР в МОК уже было приостановлено за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получили ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова. 28 февраля 2018 года членство ОКР в МОК было восстановлено.

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