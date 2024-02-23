CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о временном отстранении

ТАСС, 23 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение, наложенное Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

«Ответственная комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности и равенства», — говорится в сообщении суда.

«Арбитражное решение, вынесенное CAS, в настоящее время подлежит проверке на конфиденциальность, это означает, что стороны могут потребовать, чтобы мотивировочная часть или определенная информация, содержащаяся в ней, оставались конфиденциальными», — отмечается в релизе CAS.

Стороны могут подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.