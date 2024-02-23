Запад испугался честных турниров в России. Что скрывается за решением CAS | Источник: Спорт РИА Новости

Предыстория

Напомним, МОК приостановил членство ОКР в организации за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это произошло 5 октября прошлого года, а уже через неделю на сессии в Мумбаи МОК отстранил ОКР «до особого уведомления» за «нарушение Олимпийской хартии».

Иллюзий, что в CAS осознают то, что ОКР действовал фактически запрограммировано, так как был обязан принять в членство олимпийские советы вступивших в состав России регионов, ни у кого не было. Как и надежд на то, что кто-то в этой организации задумается, почему МОК никак не наказал ОКР семь лет назад за точно такие же действия в отношении олимпийских советов Крыма и Севастополя. Хотя бы по той причине, что Спортивный арбитражный суд был создан Международным олимпийским комитетом и долгое время был одним из его подразделений. И пусть в настоящее время CAS формально является от МОК независимым, хотя и располагается в нескольких кварталах одного города, вряд ли кто-то допускал, что арбитры пойдут супротив отцов-основателей, тем более в политическом деле.

Но в ОКР и не рассчитывали на беспристрастность суда в этом вопросе. «Объективность CAS критически невысока, и как вообще можно говорить о ней, если CAS возглавляет вице-президент МОК? — констатировал президент ОКР Станислав Поздняков на Олимпийском собрании в декабре прошлого года. — Смысл нашего иска в том, что мы работаем на будущее. Когда политическая пена спадет, мы должны иметь все предпринятые регламентом юридические действия».

Следующим таким юридическим действием может стать апелляция в Федеральный суд Швейцарии. Правда, там нельзя оспаривать решения CAS по существу. Основания для подачи такого протеста могут быть только процессуального характера. Стоит ли подавать такую апелляцию, без сомнения, разберутся юристы, работающие с ОКР.

Почему МОК боится турниров в России

Сказать же здесь хочется о другом. О том, что период любых санкций — это период возможностей для саморазвития. И Россия это убедительным образом доказывает прямо сейчас — проведением грандиозных по масштабу и замыслу Игр будущего в Казани, в которых участвуют представители 107 стран мира. В том числе и тех, политическое руководство которых крайне трудно уличить в симпатиях к нашей стране.

Как раз в пятницу стало известно о том, что Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии спортсменов, принявших участие в Играх будущего на турнире по фиджитал-хоккею. А именно — членов латвийской команды Baltic Select. И это весьма примечательное событие. Конечно, не решение латвийских чиновников — оно как раз просчитывалось, особенно после того, как 1 февраля сейм Латвии запретил спортсменам своей страны соревноваться с россиянами и белорусами даже в нейтральном статусе. Примечателен тот факт, что латвийские спортсмены в принципе приехали в Казань — хотя не могли не догадываться, что их после этого ждет на родине. Это наглядный пример того, что соревнования без какого-либо политического налета в виде нейтральных статусов или чего-либо еще привлекают атлетов из всех стран.

Отстранению россиян и белорусов от международных турниров во многих видах спорта скоро исполнится два года, и по всему миру все чаще звучат крамольные для засевших в руководстве МОК и ряда международных спортивных федераций, подверженных воздействию западных политических элит, чиновников слова в устах многих ведущих атлетов мира — чем виноваты наши незаконно лишенные права на профессию коллеги? Почему они подвергаются дискриминации только на основании национальной принадлежности?

Вот и едут спортсмены туда, где никого не лишают ни флага, ни гимна. И не зря МОК и прочие структуры мирового спорта, потерявшие всякую объективность, ополчились против грядущих Игр дружбы, угрожая страшными санкциями тем, кто посмеет приехать на них в Россию. Они просто боятся потерять монополию на международные турниры — а потом и рухнуть, когда всем станет ясно, что Колосс этот на глиняных ногах.

Тем активнее нам надо бороться с несправедливостью и организовывать подобные Играм будущего и дружбы мероприятия. Дисквалифицируют или лишат лицензий одних, других, третьих, пятых, десятых — а потом вдруг окажется, что всем на это наплевать. И дисквалифицировать тем, кто сейчас рубит санкционным топором или, как CAS, эту рубку поддерживает, останется только самих себя.