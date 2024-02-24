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17:57 (мск), источник: Московский комсомолец

Гватемальского футболиста увезли на скорой после матча на Играх будущего

Футболист команды Holcattes Сарцено Эрнандес получил травму в матче первого тура группового этапа турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего.

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Об этом информирует ТАСС.

Во втором тайме «физической» части матча с российским «Фениксом» спортсмен из Гватемалы столкнулся с Романом Шишкиным. После этого гватемалец покинул поле. Позже футболиста увезли на скорой помощи для рентгена ноги.

Роман Шишкин — экс-футболист сборной России, «Спартака» и «Локомотива».

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