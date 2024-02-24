Гватемальского футболиста увезли на скорой после матча на Играх будущего
Футболист команды Holcattes Сарцено Эрнандес получил травму в матче первого тура группового этапа турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего.
Футболист команды Holcattes Сарцено Эрнандес получил травму в матче первого тура группового этапа турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего.
Об этом информирует ТАСС.
Во втором тайме «физической» части матча с российским «Фениксом» спортсмен из Гватемалы столкнулся с Романом Шишкиным. После этого гватемалец покинул поле. Позже футболиста увезли на скорой помощи для рентгена ноги.
Роман Шишкин — экс-футболист сборной России, «Спартака» и «Локомотива».