Чернышенко заявил, что общее число просмотров Игр будущего превысило миллиард
Соревнования проходят в Казани.
Соревнования проходят в Казани.
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Церемонию открытия Игр будущего и прошедшие соревнования в общей сложности посмотрело более миллиарда человек. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на форуме-выставке «Россия».
Церемония открытия прошла 21 февраля.
«Прямую трансляцию церемонии открытия Игр будущего и соревнования уже посмотрело более миллиарда человек, — сказал Чернышенко. — Гостями церемонии стали главы пяти дружественных стран. Всего было много гостей — более 60 высокопоставленных лиц, на трибунах было несколько тысяч человек. И каждый, кто наблюдал за этим, увидели уникальное шоу».
Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.