Чернышенко заявил, что общее число просмотров Игр будущего превысило миллиард

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Церемонию открытия Игр будущего и прошедшие соревнования в общей сложности посмотрело более миллиарда человек. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на форуме-выставке «Россия».

Церемония открытия прошла 21 февраля.

«Прямую трансляцию церемонии открытия Игр будущего и соревнования уже посмотрело более миллиарда человек, — сказал Чернышенко. — Гостями церемонии стали главы пяти дружественных стран. Всего было много гостей — более 60 высокопоставленных лиц, на трибунах было несколько тысяч человек. И каждый, кто наблюдал за этим, увидели уникальное шоу».