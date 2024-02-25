Фигурист Галлямов потребовал объяснений от главы МОК

«Уважаемый господин Томас Бах! К сожалению, я не очень силен в языках (мне действительно стыдно, так как за последние четыре месяца прилетает куча предложений о сотрудничестве на английском), поэтому попрошу объяснить. Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever? Сенкью вери мач», — написал Галлямов в своем Telegram-канале, прикрепив к посту фото коробки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.