Фигурист Галлямов потребовал объяснений от главы МОК

«Уважаемый господин Томас Бах! К сожалению, я не очень силен в языках (мне действительно стыдно, так как за последние четыре месяца прилетает куча предложений о сотрудничестве на английском), поэтому попрошу объяснить. Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever? Сенкью вери мач», — написал Галлямов в своем Telegram-канале, прикрепив к посту фото коробки.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.
Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой россияне опустились с первого места на третье, золото досталось американской команде, серебро — японцам. Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что подаст апелляцию в CAS. Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что категорически не согласна с решением CAS о четырехлетней дисквалификации Валиевой, а также с лишением российских спортсменов золотых медалей командных соревнований на Играх в Пекине.