Министр спорта сделал заявление об участии россиян в Олимпийских играх-2024

«Ждем финального решения Международного олимпийского комитета (МОК) и финальных рекомендаций по участию наших спортсменов. И совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) и спортивным сообществом примем решение», — отметил он. По его словам, ключевым при принятии решения будет уважение российских спортсменов и тренеров, соблюдение их прав и интересов, а также базовых принципов олимпийской хартии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и ОКР сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх в Париже.