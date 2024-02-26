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21В Казани открылись Игры Будущего
16:30 (мск), источник: ТАСС

Игрок испанской команды по CS 2 назвал Казань красивым городом

Омар Фелтрер отметил, что организация на турнире замечательная.

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Источник: AP 2023

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Казань является очень красивым городом, который удивил наличием снега, ведь в Испании его нет. Об этом ТАСС рассказал участник Игр будущего, игрок испанской команды по CS 2 Ramboot R10 Омар Фелтрер.

В понедельник игроки Ramboot R10 уступили команде Zero Tenacity с общим счетом 1:2.

«Организация турнира замечательная, мне все понравилось, спасибо всем. У нас была экскурсия по городу, мы гуляли, все посмотрели, все хорошо. Казань — очень красивый город, но больше всего удивил снег, ведь там, где я живу, нет снега. Для меня большая честь играть в Казани, надеемся, что в следующей игре мы сможем победить».

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.

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