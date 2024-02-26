Игрок испанской команды по CS 2 назвал Казань красивым городом

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Казань является очень красивым городом, который удивил наличием снега, ведь в Испании его нет. Об этом ТАСС рассказал участник Игр будущего, игрок испанской команды по CS 2 Ramboot R10 Омар Фелтрер.

«Организация турнира замечательная, мне все понравилось, спасибо всем. У нас была экскурсия по городу, мы гуляли, все посмотрели, все хорошо. Казань — очень красивый город, но больше всего удивил снег, ведь там, где я живу, нет снега. Для меня большая честь играть в Казани, надеемся, что в следующей игре мы сможем победить».