Капитан победившей в битве роботов команды рассказал, что спортсмены не спали три дня

«У нашего робота очень мощное оружие. Мы делали все возможное, чтобы быть уверенными, что наш работ будет работать четко и стабильно. Вы не поверите, но последние три дня мы почти не спали — мы вставали очень рано и все свободное время работали над нашим роботом», — рассказал он.

«Как капитан хочу отметить, что наша команда — это не только эти пять человек, стоящие рядом со мной, но и члены наших семей, наши родители. Их поддержка сыграла ключевую роль в нашей победе, наши родители подбадривали нас на всем нашем пути. Битва роботов — не самый популярный вид спорта в нашей стране, хотя и набирает обороты в последние годы. Но многие родители не поддерживают увлечение роботами своих детей, считают, что это несерьезно и в этой сфере невозможно сделать карьеру, но это не про наших родителей», — добавил Моханасундарам.

В финале индийская команда победила российский коллектив Daddy Bots из Санкт-Петербурга.

«Мы пытаемся создать большое комьюнити для развития робототехники в Индии, стараемся сделать все, чтобы как можно больше людей узнали о таком направлении. Еще не решили, как потратим выигранные деньги, но определенно постараемся сделать так, чтобы битва роботов стала еще популярнее», — добавил индийский спортсмен.