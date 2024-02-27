Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Бостон
Б
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон
Лос-Анджелес
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Айлендерс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Оттава
63
Футбол. Зарубежный
26.02
Вест Хэм
Брентфорд
42
Футбол. Зарубежный
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
Футбол. Зарубежный
26.02
Фиорентина
Лацио
21
Все события
Фоторепортажи
21Гусев побил рекорд Мозякина
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
10:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как закончились матчи на Играх будущего — все финалисты и призеры

Экватор соревнований уже пройден.

Наверх
Как закончились матчи на Играх будущего — все финалисты и призеры | Источник: Спорт-Экспресс

19 февраля в Казани начались Игры будущего. Это первый в истории международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Простыми словами — традиционные виды спорта смешали с киберспортом. Собрали в одном месте результаты матчей. Кто в какой дисциплине победил?

На соревнованиях представлено 20 дисциплин. И это:

Фиджитал-хоккей
Фиджитал-единоборства
Speedrun
Виртуальная велогонка
Фиджитал-футбол
Фиджитал-баскетбол
Битва роботов
Мир танков
Counter-Strike 2 + Лазертаг
Warface + Лазертаг
Спортивное программирование
Dota 2
Standoff 2 + Лазертаг
Танцевальный симулятор
MLBB
Гонки дронов
Кибатлетика
Фиджитал-скейтбординг
Фиджитал-гонки
Фиджитал-BMX.

— Результаты виртуальной гонки.

Победителем виртуальной гонки (участники соревновались в виртуальном пространстве, сидя на настоящих велосипедах) стала команда из Белоруссии под названием Minsk. На втором месте финишировали россияне из Marathon-Tula, а третье место досталось итальянцам из Italian Espresso.

— Результаты в фиджитал-хоккее.

Хоккеисты соревновались сначала в хоккейном симуляторе NHL, а потом выявляли сильнейшего на настоящем льду в формате 3×3. Победила российская команда Liga Pro Tea, обыгравшая в финале еще один российский коллектив — COSMOS X17.

— Результаты в фиджитал-единоборствах.

В фиджитал-единоборствах участники проводили матч на симуляторе до пяти раундов, далее выходили в октагон, где в формате трех раундов выявляли победителя. В каждой команде было по трое мужчин и по одной женщине.

В результате больше всего очков набрала российская команда Kuznya, опередившая международный состав GOR Union и коллектив из Армении MMA Fighters.

— Результаты по дисциплине Warface + Лазертаг.

Соревнование состояло из двух этапов — цифрового и физического. Сначала участники соревновались в игре Warface, а потом в лазертаге.

Больше всего очков по сумме двух этапов набрала российская команда Young — за первое место ребята получили 87 тысяч долларов. Второе место осталось также за россиянами — команда HLS забрала 50 тысяч долларов. Еще одна российская команда Winstrike расположилась на третьем месте и увезла 37 тысяч долларов.

— Результаты по дисциплине Dota 2.

Как и в остальных дисциплинах, турнир состоял из двух этапов. На цифровом этапе участники соревновались в Dota 2. Побеждала та команда, которая выигрывала в матче два раунда. После завершения цифрового этапа финалисты турнира по Dota 2 сражались в суперфинале. Они могли выбрать одну из трех игр на физическом этапе: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол или лазертаг.

На цифровом этапе победителем стала команда из Китая — Xtreme, забравшая 350 тысяч долларов. Два остальных места достались тоже китайцам — LGD и Invictus. Впрочем, китайские игроки были вынуждены покинуть турнир еще до начала физического этапа из-за напряженного графика — в это время они должны были играть на другом турнире по Dota 2. Entity и BOOM вместо них разыграли 50 тысяч долларов в футбольном симуляторе FIFA и на мини-футбольной площадке.

 — Результаты по дисциплине Мир танков

Участники из России и Белоруссии соревновались сначала в игре «Мир танков», далее — в физической игре, которую определяли методом исключения. В итоге финалисты выявляли сильнейшего на втором этапе в FIFA и мини-футболе.

По итогам цифрового этапа сильнейшей командой оказалась российская Beyound, обыгравшая в финале ENEMY. На следующий день вторые взяли реванш, оказавшись сильнее в мини-футболе.

— Результаты по дисциплине Кибатлетика.

Люди с ограниченными возможностями проходили полосу препятствий, пользуясь инновационными техническими средствами реабилитации, то бишь протезами. Дисциплина прошла в тестовом формате, по результатам которого сильнейшей оказалась команда из России Russian Cyborgs. На втором месте расположились вьетнамцы из Water Buffalos. На третьем — команда из Египта Pharaohs.

— Результаты по дисциплине Битва роботов.

Битва роботов — одна из самых зрелищных дисциплин на соревнованиях. В команде пять человек. Бой проводится 1×1, он длится 3 минуты. Чей робот сможет поджечь или уничтожить противника, тот и побеждает.

По итогам Битвы роботов победа досталась индийской команде DS ROBOTICS, чей робот оказался сильнее российского робота команды Daddy Boys.

 «В России полицейский забрал у меня 300 долларов». Роддик поспорил с Такером Карлсоном о безопасной Москве
Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь