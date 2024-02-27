Как закончились матчи на Играх будущего — все финалисты и призеры | Источник: Спорт-Экспресс

19 февраля в Казани начались Игры будущего. Это первый в истории международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Простыми словами — традиционные виды спорта смешали с киберспортом. Собрали в одном месте результаты матчей. Кто в какой дисциплине победил?

На соревнованиях представлено 20 дисциплин. И это:

Фиджитал-хоккей

Фиджитал-единоборства

Speedrun

Виртуальная велогонка

Фиджитал-футбол

Фиджитал-баскетбол

Битва роботов

Мир танков

Counter-Strike 2 + Лазертаг

Warface + Лазертаг

Спортивное программирование

Dota 2

Standoff 2 + Лазертаг

Танцевальный симулятор

MLBB

Гонки дронов

Кибатлетика

Фиджитал-скейтбординг

Фиджитал-гонки

Фиджитал-BMX.

— Результаты виртуальной гонки.

Победителем виртуальной гонки (участники соревновались в виртуальном пространстве, сидя на настоящих велосипедах) стала команда из Белоруссии под названием Minsk. На втором месте финишировали россияне из Marathon-Tula, а третье место досталось итальянцам из Italian Espresso.

— Результаты в фиджитал-хоккее.

Хоккеисты соревновались сначала в хоккейном симуляторе NHL, а потом выявляли сильнейшего на настоящем льду в формате 3×3. Победила российская команда Liga Pro Tea, обыгравшая в финале еще один российский коллектив — COSMOS X17.

— Результаты в фиджитал-единоборствах.

В фиджитал-единоборствах участники проводили матч на симуляторе до пяти раундов, далее выходили в октагон, где в формате трех раундов выявляли победителя. В каждой команде было по трое мужчин и по одной женщине.

В результате больше всего очков набрала российская команда Kuznya, опередившая международный состав GOR Union и коллектив из Армении MMA Fighters.

— Результаты по дисциплине Warface + Лазертаг.

Соревнование состояло из двух этапов — цифрового и физического. Сначала участники соревновались в игре Warface, а потом в лазертаге.

Больше всего очков по сумме двух этапов набрала российская команда Young — за первое место ребята получили 87 тысяч долларов. Второе место осталось также за россиянами — команда HLS забрала 50 тысяч долларов. Еще одна российская команда Winstrike расположилась на третьем месте и увезла 37 тысяч долларов.

— Результаты по дисциплине Dota 2.

Как и в остальных дисциплинах, турнир состоял из двух этапов. На цифровом этапе участники соревновались в Dota 2. Побеждала та команда, которая выигрывала в матче два раунда. После завершения цифрового этапа финалисты турнира по Dota 2 сражались в суперфинале. Они могли выбрать одну из трех игр на физическом этапе: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол или лазертаг.

На цифровом этапе победителем стала команда из Китая — Xtreme, забравшая 350 тысяч долларов. Два остальных места достались тоже китайцам — LGD и Invictus. Впрочем, китайские игроки были вынуждены покинуть турнир еще до начала физического этапа из-за напряженного графика — в это время они должны были играть на другом турнире по Dota 2. Entity и BOOM вместо них разыграли 50 тысяч долларов в футбольном симуляторе FIFA и на мини-футбольной площадке.

— Результаты по дисциплине Мир танков

Участники из России и Белоруссии соревновались сначала в игре «Мир танков», далее — в физической игре, которую определяли методом исключения. В итоге финалисты выявляли сильнейшего на втором этапе в FIFA и мини-футболе.

По итогам цифрового этапа сильнейшей командой оказалась российская Beyound, обыгравшая в финале ENEMY. На следующий день вторые взяли реванш, оказавшись сильнее в мини-футболе.

— Результаты по дисциплине Кибатлетика.

Люди с ограниченными возможностями проходили полосу препятствий, пользуясь инновационными техническими средствами реабилитации, то бишь протезами. Дисциплина прошла в тестовом формате, по результатам которого сильнейшей оказалась команда из России Russian Cyborgs. На втором месте расположились вьетнамцы из Water Buffalos. На третьем — команда из Египта Pharaohs.

— Результаты по дисциплине Битва роботов.

Битва роботов — одна из самых зрелищных дисциплин на соревнованиях. В команде пять человек. Бой проводится 1×1, он длится 3 минуты. Чей робот сможет поджечь или уничтожить противника, тот и побеждает.