Команда из Индии победила в финале битвы роботов на «Играх будущего» | Источник: Известия

На международных «Играх будущего» в Казани прошел финал одной из самых зрелищных дисциплин — битвы роботов. Чтобы как можно быстрее размолотить соперника, участники оснащают роботов грозными орудиями. Какая команда справилась с этим лучше всех, 27 февраля рассказал корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

В финале битвы роботов накал страстей не меньше, чем в боксе, да и задача примерно та же — отправить соперника в нокаут. Сделать это нужно всего за три минуты, рассказал корреспондент.

В борьбе за первенство у роботов команд из Индии и Санкт-Петербурга отказали устройства, которые наносят сопернику удары. Однако индийцы оказались хитрее: они затащили машину россиян в ловушку, установленную на ринге.

«У нашего робота полный привод. В Индии мы специализируемся на оборонительных роботах. Таким образом, мы лучше знакомы с полным приводом по сравнению с нашими конкурентами, которые в основном имеют привод на два колеса», — рассказал участник команды из Индии DS Robotics Сактикумаран Дашанамурти.

Это и помогло одержать первое место, за которое команда из Индии получила $175 тыс.

«Мы пока еще не знаем, как потратим выигранные деньги, но мы будем стараться развивать наше сообщество и рассказывать больше об этом, чтобы привлекать больше внимания к этому в Индии», — рассказал участник команды.

Внимание россиян к битве роботов привлечь удалось: все билеты на бои были раскуплены. Финала битвы роботов без преувеличения ждали все поклонники «Игр будущего». О том, что это самые зрелищные соревнования, говорит их популярность. Трансляции матчей смотрят больше миллиона человек, и это данные только о количестве российских зрителей.

Второе место заняла петербургская команда Daddy Bots, которая посвящала подготовке к битве всё свободное время.

«Каждый из команды вложил частичку души и частичку своей жизни, потому что это почти год непрерывной бессонной работы, которая вся воплощается в этих трех минутах. Всё ради этого, ради трех минут», — отметил капитан Daddy Bots Артем Юмашев.

В этих соревнованиях участвовали команды из России, Индии, Чили, Арабских Эмиратов, Китая. Последние вылетели из состязания сразу, а на финал пришли поддержать российские команды. На светодиодной панели их робота бегущая строка со словами «Спасибо русским братьям».

«У нас смешанные чувства: с одной стороны, мы чувствуем горечь и досаду от того, что в первый день мы, к сожалению, проиграли, но с другой стороны, мы рады и счастливы оттого, что смогли как можно ближе пообщаться с русским народом, познакомиться с их теплотой и открытостью», — сказал участник «Битвы роботов» из Китая Янт Цзяцзюнь.

За рубежом проводить битву роботов и транслировать ее по телевизору начали еще в конце прошлого века. Это российское состязание — в новинку.

«Обожаю еще с давних американских времен, когда роботы бились. Мы приехали из Москвы специально ради этого мероприятия», — призналась зрительница Ирина Туркина.

Не успела отечественная битва роботов закончиться, зрители уже начали говорить, что нужно больше таких соревнований, хоть изначально и относились к ним с долей иронии и сомнений, что спорт может быть таким, резюмировал Ишпулатов.

26 февраля корреспонденты «Известий» Илья Аникеев и Артур Ишпулатов рассказали о сражении фиджитал-баскетболистов из Франции и Испании. По правилам игры, оппоненты сначала набирают баллы в игровом симуляторе, а затем уже соревнуются на площадке с одним кольцом.

«Игры будущего» объединили традиционные спортивные соревнования и киберспорт. Они проходят с 21 февраля по 3 марта в Казани. В соревнованиях примут участие 300 команд из разных стран мира. В проведении турнира будут задействованы 1,5 тыс. волонтеров из России и дружественных государств.