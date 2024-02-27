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27 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Россия выступит на Олимпиаде-2028 единой сборной, заявили в ОКР

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной.

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Россия выступит на Олимпиаде-2028 единой сборной, заявили в ОКР | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Президент России Владимир Путин заявлял, что в вопросе участия россиян в Олимпиаде в Париже нужно руководствоваться интересами спортсменов, решение остается за ними. При этом глава государства отмечал, что если будет иметь место ущемление прав спортсменов из спортивных обществ ЦСКА и «Динамо», то Минспорт и ОКР должны принять «взвешенное решение».

«В текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже, но я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей наш страну. К этим Играм нужно готовиться уже сейчас, уделив особое внимание ближайшему резерву. Сейчас ОКР ведет в этом направлении большую работу», — цитирует президента ОКР официальный сайт организации. «С большой долей вероятности первыми комплексными международными соревнованиями, в которых примут участие российские спортсмены, станут юношеские Олимпийские игры — 2026 в Сенегале. К ним мы тоже готовимся», — добавил Поздняков.

ОКР ранее сообщил, что МОК может ввести дополнительные параметры отбора для россиян, желающих принять участие в Играх в Париже в нейтральном статусе. Подчеркивается, что согласие с требованиями МОК может привести к нарушению законов РФ. Помощник президента РФ Игорь Левитин в воскресенье заявил, что Владимир Путин поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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