Россия выступит на Олимпиаде-2028 единой сборной, заявили в ОКР | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Президент России Владимир Путин заявлял, что в вопросе участия россиян в Олимпиаде в Париже нужно руководствоваться интересами спортсменов, решение остается за ними. При этом глава государства отмечал, что если будет иметь место ущемление прав спортсменов из спортивных обществ ЦСКА и «Динамо», то Минспорт и ОКР должны принять «взвешенное решение».

«В текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже, но я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей наш страну. К этим Играм нужно готовиться уже сейчас, уделив особое внимание ближайшему резерву. Сейчас ОКР ведет в этом направлении большую работу», — цитирует президента ОКР официальный сайт организации. «С большой долей вероятности первыми комплексными международными соревнованиями, в которых примут участие российские спортсмены, станут юношеские Олимпийские игры — 2026 в Сенегале. К ним мы тоже готовимся», — добавил Поздняков.