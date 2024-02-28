В руководстве Игр будущего пока не рассчитывают на прибыль

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КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Организаторы Игр будущего не рассчитывают получить прибыль от проведения первых соревнований в Казани. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

«Эти Игры точно не станут прибыльными, — сказал Столяров. — Было бы трудно ожидать, что с первого раза мы сразу выйдем на окупаемость, так ни у кого ни разу не получалось. Мы рассчитываем, что медийные права мы начнем продавать со вторых Игр. В следующем году права на контент не будут бесплатными».

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. В основную программу соревнований входят 16 дисциплин, еще 5 — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.

Призовой фонд Игр будущего составляет $10 млн, ранее Столяров отмечал, что он был сформирован без привлечения бюджетных денег.