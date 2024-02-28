В руководстве Игр будущего пока не рассчитывают на прибыль
Игорь Столяров рассказал, что на следующих Играх будущего права на контент не будут бесплатными.
Игорь Столяров рассказал, что на следующих Играх будущего права на контент не будут бесплатными.
КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Организаторы Игр будущего не рассчитывают получить прибыль от проведения первых соревнований в Казани. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.
«Эти Игры точно не станут прибыльными, — сказал Столяров. — Было бы трудно ожидать, что с первого раза мы сразу выйдем на окупаемость, так ни у кого ни разу не получалось. Мы рассчитываем, что медийные права мы начнем продавать со вторых Игр. В следующем году права на контент не будут бесплатными».
Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. В основную программу соревнований входят 16 дисциплин, еще 5 — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.
Призовой фонд Игр будущего составляет $10 млн, ранее Столяров отмечал, что он был сформирован без привлечения бюджетных денег.
Вторые Игры будущего пройдут в 2025 году за пределами России, желание принять соревнования публично высказывали Казахстан и Узбекистан.