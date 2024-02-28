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19:02 (мск), источник: ТАСС

В город Игр будущего прибыл 100-тысячный посетитель

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Жительница Казани Екатерина Набиуллина стала 100-тысячным посетителем города Игр будущего, который находится в международном выставочном центре «Казань экспо». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Юбилейный посетитель города Игр будущего получил приглашение от организаторов и Роскосмоса съездить на космодром Восточный и посмотреть запуск ракеты-носителя в 2024 году. Набиуллина пришла в город Игр будущего с двумя детьми и мужем.

Город Игр будущего был открыт 22 февраля. Первыми его осмотрели президент России Владимир Путин и посетившие церемонию открытия президенты стран СНГ.

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.

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