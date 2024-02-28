В город Игр будущего прибыл 100-тысячный посетитель

Юбилейный посетитель города Игр будущего получил приглашение от организаторов и Роскосмоса съездить на космодром Восточный и посмотреть запуск ракеты-носителя в 2024 году. Набиуллина пришла в город Игр будущего с двумя детьми и мужем.

Город Игр будущего был открыт 22 февраля. Первыми его осмотрели президент России Владимир Путин и посетившие церемонию открытия президенты стран СНГ.