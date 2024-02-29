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15:55 (мск), источник: ТАСС

Глава РУСАДА Логинова выступила против соревнований с использованием допинга

Ранее австралийский бизнесмен Арон де Соуза заявил о намерении провести соревнования без допинг-контроля в качестве альтернативы традиционной Олимпиаде.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Соревнований с разрешением использовать допинг не должно быть. Такое мнение высказала глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова на конференции «Развитие национальных видов спорта в новых условиях: вызовы и возможности» в Высшей школе экономики.

«Таких Игр не должно быть. Я уверена, что цель антидопинговых программ — прежде всего здоровье спортсмена. Львиная доля запрещенных препаратов ведет к необратимым проблемам со здоровьем», — сказала Логинова.

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