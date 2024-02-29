Глава РУСАДА Логинова выступила против соревнований с использованием допинга

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Соревнований с разрешением использовать допинг не должно быть. Такое мнение высказала глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова на конференции «Развитие национальных видов спорта в новых условиях: вызовы и возможности» в Высшей школе экономики.