Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
1.03
Бостон
Вегас
Хоккей. НХЛ
1.03
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.03
Коламбус
Каролина
Хоккей. НХЛ
1.03
Тампа-Бэй
Баффало
Хоккей. НХЛ
1.03
Торонто
Аризона
Хоккей. НХЛ
1.03
Флорида
Монреаль
Хоккей. НХЛ
1.03
Даллас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
1.03
Нэшвилл
Миннесота
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Сент-Луис
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Коламбус
41
Все события
Фоторепортажи
24Клопп взял Кубок Лиги
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
15:49 (мск), источник: ТАСС

Участник Олимпиады оценил уровень соревнований по фиджитал-BMX на Играх будущего

Ирек Ризаев отметил сильный состав участников турнира.

Наверх
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Состав участников турнира по фиджитал-BMX на Играх будущего очень сильный, всем спортсменам интересно соревноваться. Такое мнение ТАСС высказал участник Олимпийских игр 2021 года в Токио, российский райдер Ирек Ризаев.

Ризаев в составе команды Chain Crew вышел в финал соревнований по фиджитал-BMX. Также в финал, который пройдет позднее в четверг, вышли спортсмены Break the law.

«Прекрасные баттлы прошли сегодня, рад, что мы вышли в финал, сейчас определился наш соперник в решающем матче, начинаем прорабатывать стратегию под него, — сказал Ризаев. — Площадки здесь топовые, международного уровня, air-часть у нас здесь всегда стоит, а новый стрит-парк круто подходит зрителям, классно, что его обновили, поставили фигуры побольше. Замечательные площадки».

«Сильнейшие соперники во всех дисциплинах — как геймеры, так и стритрайдеры. Собрана вся элита российского BMX-фристайла, также к нам приехал Марин Рантес, победитель Кубка мира 2018 года, сейчас приехал тоже с Кубка мира в Японии. Сильнейший райдер, с ним как раз встретимся в финале. Топовые стритрайдеры, известные по всему миру», — добавил Ризаев.

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.

 Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
"Я бы не сказал, что мне было страшно приезжать в Россию"
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь