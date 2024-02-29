Участник Олимпиады оценил уровень соревнований по фиджитал-BMX на Играх будущего

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Состав участников турнира по фиджитал-BMX на Играх будущего очень сильный, всем спортсменам интересно соревноваться. Такое мнение ТАСС высказал участник Олимпийских игр 2021 года в Токио, российский райдер Ирек Ризаев.

Ризаев в составе команды Chain Crew вышел в финал соревнований по фиджитал-BMX. Также в финал, который пройдет позднее в четверг, вышли спортсмены Break the law.

«Прекрасные баттлы прошли сегодня, рад, что мы вышли в финал, сейчас определился наш соперник в решающем матче, начинаем прорабатывать стратегию под него, — сказал Ризаев. — Площадки здесь топовые, международного уровня, air-часть у нас здесь всегда стоит, а новый стрит-парк круто подходит зрителям, классно, что его обновили, поставили фигуры побольше. Замечательные площадки».

«Сильнейшие соперники во всех дисциплинах — как геймеры, так и стритрайдеры. Собрана вся элита российского BMX-фристайла, также к нам приехал Марин Рантес, победитель Кубка мира 2018 года, сейчас приехал тоже с Кубка мира в Японии. Сильнейший райдер, с ним как раз встретимся в финале. Топовые стритрайдеры, известные по всему миру», — добавил Ризаев.