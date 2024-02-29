Победитель Игр будущего назвал Месси спортивного программирования

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КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Белоруса Геннадия Короткевича в спортивном программировании можно сравнить с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Об этом ТАСС рассказал победитель Игр будущего в этой дисциплине россиянин Федор Ромашов.

«Победа на Играх будущего точно делает тебя крутым в сообществе спортивного программирования, из стран СНГ тут практически все сильнейшие, — сказал Ромашов. — Есть в мире спортивного программирования свой Лионель Месси? Сказать сложно, но есть Геннадий “Турист” Короткевич, он из Белоруссии, правда, сюда он не приехал. Он самый знаменитый. У него даже страница на “Википедии” есть».

Ромашов победил в соперничестве с 50 противниками, по итогам двух дней соревнований он быстрее и точнее решил поставленные задачи. «Такие задачки компании используют на собеседовании. Они борются за быстроту производительности, поэтому им нужны специалисты, которые видят, как можно оптимизировать код и ускорить процессы, и у них эти навыки прокачены», — пояснил он.

Победитель в дисциплине «спортивное программирование» на Играх будущего получит $51 тыс. «Это самый большой призовой фонд, который я видел за всю историю. Это мотивировало», — отметил Ромашов.