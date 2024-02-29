Головкин рассказал о встрече с Токаевым в Акорде

Источник: НОК РК

В ходе встречи Токаев обратил внимание на ряд приоритетов в предстоящей работе НОК.

Головкин со своей стороны рассказал о состоявшейся беседе с Главой государства.

«Сегодня на встрече обсудили основные моменты деятельности НОК, в частности, уже на новый олимпийский цикл. Понимаем все задачи, которые стоят перед Национальным Олимпийским комитетом, есть уже видение, есть планы, которые намерены реализовать», — приводит его слова Olympic.kz.

Отметим, что Токаев важной задачей НОК назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, подробности — здесь. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.