Головкин рассказал о встрече с Токаевым в Акорде
Сегодня, 29 февраля, Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял нового главу Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе, передают Vesti.kz.
Сегодня, 29 февраля, Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял нового главу Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе, передают Vesti.kz.
В ходе встречи Токаев обратил внимание на ряд приоритетов в предстоящей работе НОК.
Головкин со своей стороны рассказал о состоявшейся беседе с Главой государства.
«Сегодня на встрече обсудили основные моменты деятельности НОК, в частности, уже на новый олимпийский цикл. Понимаем все задачи, которые стоят перед Национальным Олимпийским комитетом, есть уже видение, есть планы, которые намерены реализовать», — приводит его слова Olympic.kz.
Отметим, что Токаев важной задачей НОК назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, подробности — здесь. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
Головкин официально возглавил НОК 26 февраля, на этом посту он сменил Тимура Кулибаева. Президент комитета избирается сроком на четыре года.