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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин рассказал о встрече с Токаевым в Акорде

Сегодня, 29 февраля, Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял нового главу Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе, передают Vesti.kz.

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Источник: НОК РК

В ходе встречи Токаев обратил внимание на ряд приоритетов в предстоящей работе НОК.

Головкин со своей стороны рассказал о состоявшейся беседе с Главой государства.

«Сегодня на встрече обсудили основные моменты деятельности НОК, в частности, уже на новый олимпийский цикл. Понимаем все задачи, которые стоят перед Национальным Олимпийским комитетом, есть уже видение, есть планы, которые намерены реализовать», — приводит его слова Olympic.kz.

Отметим, что Токаев важной задачей НОК назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, подробности — здесь. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Головкин официально возглавил НОК 26 февраля, на этом посту он сменил Тимура Кулибаева. Президент комитета избирается сроком на четыре года.

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