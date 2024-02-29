На «Играх Будущего» определились победители интеллектуальных дисциплин | Источник: Sport24

В последние дни зимы в Казани на международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего» прошли финальные поединки двух самых интересных, и одновременно и интеллектуально сложных дисциплин — «Мир танков» и «Спортивное программирование», спонсировал которое «Интеррос».

«Мир танков» — турнир, основанный на российском киберспортивном онлайн-экшене. С этим и связано, что в восьмерке сильнейших оказались в основном отечественные команды -ENEMY, Rise, Synergy.OilGas, Beyond, SCANDAL, WhoCares?, Vechnaya Zima — все из России, а также белорусская сборная Solnce.

Белорусы, победители квалификации «Легендарной семерки: Голос пустыни», в итоге проиграли в полуфинале от ENEMY, но зато выиграли в матче за третье место у WhoCares?, которые до этого уступили в ½ турнира Beyond.

Впрочем, несмотря на громкую афишу (оба финалиста ни разу за турнир не проиграли), интриги в главной игре не получилось — Beyond буквально разгромили ENEMY 7:1!. Неудивительно, что капитан Beyond Дмитрий Кулаков стал «Самым ценным игроком» и обладателем NFT на полмиллиона рублей от токенизационной платформы «Атомайз».

«Игры Будущего — настолько классное, светлое, доброе место, что я теряю дар речи. Я безумно благодарен всем болельщикам за поддержку. За то, что верили и прошли вместе с нами этот путь», — отметил Дмитрий Diffynder Кулаков из Beyond.

Ну и это не все! Токен дает возможность капитану кибертанкистов-чемпионов еще и пользоваться объектом интеллектуальной собственности — символом «Игр будущего», жар-птицей MIRA.

«Сегодня мы формируем задел на то, чтобы с помощью цифровых финансовых технологий продвигать и поддерживать сферу спорта, помогать талантливым спортсменам и молодежи», — отметил генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов.

Вслед за «Миром танков» прошли финальные соревнование и в дисциплине «Спортивное программирование», спонсором которой выступает «Интеррос» Владимира Потанина. Призовой фонд турнира составил 300 000 долларов: «Для “Интерроса” особенно ценно быть одним из пионеров на этом пути. Мы рассчитываем, что наша поддержка, а также деятельное участие в Играх компаний “Атомайз” и “Рексофт” позволит новому формату спортивных соревнований на стыке двух реальностей успешно состояться, открыв новую главу в истории мирового спорта», — отметил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.

За почетный трофей в этой дисциплине боролись более 40 участников из 27 стран мира. Нашу страну представляли семеро спортсменов — и все они пробились во второй тур. Помимо наших программистов, первую стадию прошли еще представители Беларуси, Чили и Кубы, но сильнейшая тройка все равно оказалась российской! Победителем турнира стал Федор Ромашов, за два тура осиливший 22 задачи из 24 возможных, второе место занял Александр Бабин (20 решенных заданий), а тройку лидеров замкнул Кирилл Кудряшов (17).

Российский разработчик «Рексофт» спонсировал трофей турнира и подарил Фёдору Ромашову тур на двоих на космодром «Байконур».