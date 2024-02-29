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21:48 (мск), источник: ТАСС

Команда из Южной Кореи выиграла соревнования по гонкам дронов на Играх будущего

Второе место заняла болгарская команда Flat-Out, третьим стал коллектив из России DRD.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская команда Team Min’s Korea стала победителем соревнований по гонкам дронов на Играх будущего. Соревнования проходят в Казани.

Второе место заняла болгарская команда Flat-Out. На третьей строчке расположился коллектив из России DRD.

В турнире по фиджитал-BMX победу одержала команда Chain Crew. В ее состав входили участник Олимпийских игр в Токио Ирек Ризаев, его брат Малик Ризаев и испанец Майкл Флэк да Сильве.

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

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