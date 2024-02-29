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22:00 (мск), источник: ТАСС

Команда по фиджитал-баскетболу Liga Pro Team стала победителем Игр будущего

В финале российский коллектив победил спортсменов американской команды R10 Team USA.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Российская команда Liga Pro team с общим счетом 34:32 обыграла американскую R10 Team USA в финале соревнований по фиджитал-баскетболу на Играх будущего в Казани.

После первого этапа россияне уступали со счетом 18:19, но в игре на LED-паркете сумели переломить ход матча в свою пользу. В матче за третье место российская команда Ural Basket обыграла MDMX из Китая с общим счетом 40:26.

В фиджитал-баскетболе матч состоит из двух этапов. Первый проходит в баскетбольном симуляторе (игра ведется до 19 очков), второй — на LED-паркете (до 39 очков или по истечении 7 минут). Победитель определяется по сумме набранных очков.

Призовой фонд турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего составил $1,25 млн. В соревнованиях приняли участие 16 команд из 13 стран.

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