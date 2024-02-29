Команда по фиджитал-баскетболу Liga Pro Team стала победителем Игр будущего

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Российская команда Liga Pro team с общим счетом 34:32 обыграла американскую R10 Team USA в финале соревнований по фиджитал-баскетболу на Играх будущего в Казани.

После первого этапа россияне уступали со счетом 18:19, но в игре на LED-паркете сумели переломить ход матча в свою пользу. В матче за третье место российская команда Ural Basket обыграла MDMX из Китая с общим счетом 40:26.

В фиджитал-баскетболе матч состоит из двух этапов. Первый проходит в баскетбольном симуляторе (игра ведется до 19 очков), второй — на LED-паркете (до 39 очков или по истечении 7 минут). Победитель определяется по сумме набранных очков.