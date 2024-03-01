Российский баскетболист оценил победу над командой из США на Играх будущего

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Российская команда Liga Pro Team завоевала победу в турнире по фиджитал-баскетболу на Играх будущего в противостоянии с одной из сильнейших команд мира. Такое мнение журналистам высказал ее игрок Шалва Шаташвили.

Liga Pro Team в четверг в финале соревнований с общим счетом 34:32 обыграла американскую R10 Team USA.

«Обыграли сильных ребят, которые занимали четвертое место на чемпионате мира. Они недовольны судейством? Где бы ни проводился турнир, всегда будут вопросы к арбитрам. Нам тоже не свистнули несколько моментов», — сказал Шаташвили.

«Если у Игр будущего останется такой призовой фонд, интерес к фиджитал-спорту вырастет нереально и на следующих Играх конкуренция будет дичайшая», — отметил он.

Призовой фонд турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего составил $1,25 млн. В соревнованиях приняли участие 16 команд из 13 стран.