Российский баскетболист оценил победу над командой из США на Играх будущего
По мнению игрока Liga Pro Team Шалвы Шаташвили, R10 Team USA является одной из сильнейших команд мира.
По мнению игрока Liga Pro Team Шалвы Шаташвили, R10 Team USA является одной из сильнейших команд мира.
КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Российская команда Liga Pro Team завоевала победу в турнире по фиджитал-баскетболу на Играх будущего в противостоянии с одной из сильнейших команд мира. Такое мнение журналистам высказал ее игрок Шалва Шаташвили.
Liga Pro Team в четверг в финале соревнований с общим счетом 34:32 обыграла американскую R10 Team USA.
«Обыграли сильных ребят, которые занимали четвертое место на чемпионате мира. Они недовольны судейством? Где бы ни проводился турнир, всегда будут вопросы к арбитрам. Нам тоже не свистнули несколько моментов», — сказал Шаташвили.
«Если у Игр будущего останется такой призовой фонд, интерес к фиджитал-спорту вырастет нереально и на следующих Играх конкуренция будет дичайшая», — отметил он.
Призовой фонд турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего составил $1,25 млн. В соревнованиях приняли участие 16 команд из 13 стран.
«Классный турнир, было здорово принять участие, сильные команды, — сказал игрок американской команды Лео Бранкиньо. — В финале был достойный соперник, но хочу отметить, что я не согласен с некоторыми судейскими решениями».