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09:05 (мск), источник: ТАСС

Российский баскетболист оценил победу над командой из США на Играх будущего

По мнению игрока Liga Pro Team Шалвы Шаташвили, R10 Team USA является одной из сильнейших команд мира.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Российская команда Liga Pro Team завоевала победу в турнире по фиджитал-баскетболу на Играх будущего в противостоянии с одной из сильнейших команд мира. Такое мнение журналистам высказал ее игрок Шалва Шаташвили.

Liga Pro Team в четверг в финале соревнований с общим счетом 34:32 обыграла американскую R10 Team USA.

«Обыграли сильных ребят, которые занимали четвертое место на чемпионате мира. Они недовольны судейством? Где бы ни проводился турнир, всегда будут вопросы к арбитрам. Нам тоже не свистнули несколько моментов», — сказал Шаташвили.

«Если у Игр будущего останется такой призовой фонд, интерес к фиджитал-спорту вырастет нереально и на следующих Играх конкуренция будет дичайшая», — отметил он.

Призовой фонд турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего составил $1,25 млн. В соревнованиях приняли участие 16 команд из 13 стран.

«Классный турнир, было здорово принять участие, сильные команды, — сказал игрок американской команды Лео Бранкиньо. — В финале был достойный соперник, но хочу отметить, что я не согласен с некоторыми судейскими решениями».

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