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00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В США подали заявку на проведение зимней Олимпиады-2034

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти американского штата Юта подали заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года в Солт-Лейк-Сити, сообщил губернатор региона Спенсер Кокс.

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Источник: Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) в июле одновременно изберет хозяев зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов на 142-й сессии организации в Париже, где пройдет летняя Олимпиада.

«Это официально — мы только что подали заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года в Международный олимпийский комитет. Спасибо всем, кто упорно трудился, чтобы довести нас до этого момента. Юта — штат спорта, и мы с нетерпением ждем возможности вернуть Олимпийские игры в Штат улья!» — написал Кокс в соцсети X.

Глава комиссии МОК по проведению зимних Олимпиад Карл Штосс ранее заявлял, что исполком организации утвердил рекомендацию пригласить Солт-Лейк-Сити к диалогу о проведении Игр. Город принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году.

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