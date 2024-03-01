В США подали заявку на проведение зимней Олимпиады-2034

«Это официально — мы только что подали заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года в Международный олимпийский комитет. Спасибо всем, кто упорно трудился, чтобы довести нас до этого момента. Юта — штат спорта, и мы с нетерпением ждем возможности вернуть Олимпийские игры в Штат улья!» — написал Кокс в соцсети X.