Матыцин считает, что к участвующим в отборе на Игры спортсменам надо относиться бережно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спортсмены, участвующие в олимпийском отборе к Играм в Париже, являются достоянием России, к ним нужно относиться бережно, а к их решению — с уважением. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Всегда говорят, что нет места политизации в спорте, — сказал Матыцин. — И нам не надо с нашей стороны политизировать Олимпийские игры. Да, это крупное важное соревнование, для кого-то важнейшее в жизни. И принимая решение об участии в этих соревнованиях, я думаю, нельзя включать политический накал и в обсуждении, и в принятии решений со стороны спортсменов и тренеров».