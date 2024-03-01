На Играх будущего состоялась первая фиджитал-свадьба

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КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Первая фиджитал-свадьба состоялась на Играх будущего в Казани, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Она прошла в «Городе будущего» в международном выставочном центре «Казань экспо», который на время Игр стал основной площадкой проведения соревнований.

Свадьбу сыграли Егор и Елена Ореховы. Приставку «фиджитал» церемония получила по двум причинам: первая — молодожены познакомились в интернете, вторая — в организации торжества поучаствовал искусственный интеллект, который выбрал их из числа претендентов, желавших сыграть свадьбу в первый день весны.

«Будет что показать внукам, даже не рассказать», — отметила Елена. «Об этом можно было только мечтать», — сказал ее супруг.