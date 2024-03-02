Россия откажется от Олимпиады в Париже? Мощное заявление помощника Путина

До летней Олимпиады в Париже остается чуть более четырех месяцев, но конкретных данных насчет участия российских спортсменов в Играх до сих пор нет. В пятницу помощник президента РФ Игорь Левитин в беседе с РИА Новости дал новые вводные, после которых становится понятно, что поездка в столицу Франции вскоре может получить статус незаконной.

«Не собираемся ничего заменять»

Российский спорт функционирует в условиях полномасштабных санкций уже более двух лет, в течение которых вопрос участия в Олимпиадах оставался центральным. Конструктива для решения данной проблемы было предложено и найдено мало, поэтому в России стали задумываться о развитии собственных форматов — Игр дружбы, Игр стран БРИКС и Игр будущего. На западе это было воспринято как вызов всему олимпийскому движению, потому что Россия якобы придумала альтернативу классическим Играм.

«Игры будущего, Игры БРИКС и Игры дружбы совершенно не надо рассматривать как замену Олимпийским играм. Мы не собираемся ничего заменять, и МОК это знает. Просто они были удивлены, что столько стран поддерживают эти соревнования. Но правила проведения, форматы — это не Олимпийские игры. По количеству участников и количеству стран наши соревнования не уступают Олимпиадам, однако проводятся по своим правилам и процедурам. Поэтому это нисколько не повторяет Олимпийские игры», — сказал Левитин.

Организация и проведение таких масштабных международных мероприятий отнимает уйму сил, денег и времени, но в России не забывали думать и об участии в Олимпиаде. Декабрьские заявления МОК оптимизма не прибавили: вроде бы допустили, но на каких условиях? Надо осудить проведение СВО на Украине, по-максимуму ограничить использование национальных символов и отречься от связей с некоторыми организациями. Всю зиму российское спортивное сообщество решало, как быть. Кто-то выступал за то, что ехать надо, но большая часть голосов утверждала, что Олимпиада на таких условиях нам не нужна.

Когда и как все решится

Решение проблемы требует консолидированного решения, и в конце февраля президент России Владимир Путин заявил о том, что хочет услышать итоговое мнение от основных спортивных акторов — Олимпийского комитета России и Министерства спорта страны. Глава ведомства Олег Матыцин, в свою очередь, сказал, что в ближайшее время ждет финальных рекомендаций от МОК по вышеупомянутым критериям. В МОК же быстро признали: «Апдейта не будет, мы все сказали». Поэтому уже в марте, по словам Левитина, российская сторона оформит свою финальную позицию по участию в Играх-2024.

«14 марта будет исполком ОКР, думаю, что к этой дате будут озвучены первые предложения», — заявил он.

Каким будет это решение? В принципе, его контуры можно обрисовать, судя по конкретно и довольно жесткому заявлению помощника президента.

«Мы сейчас ждем предложений от ОКР и Минспорта по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Если там будут требования в декларации, которые будут идти в нарушение российского законодательства, то, естественно, наш спортсмен не может подписать такую декларацию. Это нарушение прав человека. Посмотрите, что творится на Ближнем Востоке, в секторе Газа, но там нет требований к спортсменам подписывать декларации, как и нет требований к спортсменам тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но каждый спортсмен должен сам определиться самостоятельно, но без нарушений российского законодательства», — заявил Левитин.

Что значит озвученная представителем власти позиция? Это не выглядит прямой рекомендацией спортсменам, но выводит обсуждение проблемы из плоскости «хорошо — плохо» в плоскость «законно — незаконно». При этом спектр возможностей для желающих поехать существенно сужается. Если раньше за поездку на Олимпиаду тебя могли лишь пожурить и обвинить в отсутствии патриотизма, то теперь ты рискуешь нарушить законодательство Российской Федерации.

Есть уверенность, что МОК за оставшиеся до Игр дни вряд ли будет менять критерии, а российская сторона не пойдет на смягчение своей позиции, которая примет окончательный вид буквально через две недели. Выходит, что Россия близка к тому, чтобы официально отказаться от участия в Олимпиаде, а требования МОК признать фактически незаконными. Ну что же, готовимся к Играм дружбы? Или еще есть возможности для изменения ситуации?