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11:24 (мск), источник: ТАСС

Журова уверена, что западные страны объявят о бойкоте Олимпиады в случае допуска россиян

Депутат Госдумы считает, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону будет некуда деваться.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Западные страны объявят о бойкоте Олимпийских игр в Париже в случае допуска до соревнований российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я не уверена, что они (российские спортсмены — прим. ТАСС) туда доедут, — сказала Журова. — Думаю, не то, что не пустят, просто следующий этап, когда объявят этих нескольких человек, все страны начнут бойкотировать, они просто [Эмманюля] Макрона (президента Франции — прим ТАСС) изведут. Я бы так сказала, ему некуда будет деваться, что он скажет нет, у меня почему-то есть такое подозрение, что он просто не пустит. Хотя, наверное, будет пытаться как-то приструнить эти страны, но будет противостояние, и оно будет информационное, оно точно будет на повестке. Я не сомневаюсь в этом, вы понимаете, как мы вызываем бурю эмоций у людей, даже если наш один спортсмен туда поедет».

«До последнего можно эту интригу сохранять, чтобы они там все эти копья переломали. Но я считаю, конечно, что, скорее всего, если к какому-то моменту мы не пойдем на мирные переговоры, вряд ли наших пустят», — добавила она.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований, в участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии. Позднее официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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