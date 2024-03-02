В «Лужниках» прокомментировали проведение футбольных матчей «Спартака» и «Торпедо»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты «Лужников» сделают все возможное, чтобы поле арены справилось с нагрузкой во время проведения за два дня футбольных матчей с участием московских «Спартака» и «Торпедо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Лужников».

«Будем готовиться к проведению двух матчей подряд. Наши специалисты сделают все возможное, чтобы поле справилось с такой нагрузкой», — сообщили в пресс-службе «Лужников».