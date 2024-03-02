В «Лужниках» прокомментировали проведение футбольных матчей «Спартака» и «Торпедо»
10 марта стадион примет игру между «Спартаком» и «Факелом», 11 марта — между «Торпедо» и «Тюменью».
10 марта стадион примет игру между «Спартаком» и «Факелом», 11 марта — между «Торпедо» и «Тюменью».
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты «Лужников» сделают все возможное, чтобы поле арены справилось с нагрузкой во время проведения за два дня футбольных матчей с участием московских «Спартака» и «Торпедо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Лужников».
«Будем готовиться к проведению двух матчей подряд. Наши специалисты сделают все возможное, чтобы поле справилось с такой нагрузкой», — сообщили в пресс-службе «Лужников».
11 марта «Торпедо» проведет матч 22-го тура Мелбет — Первой лиги с «Тюменью» в «Лужниках». Комиссия Российской премьер-лиги ранее сообщила, что матч «Спартака» с воронежским «Факелом» пройдет не на «Лукойл-Арене» из-за плохого состояния газона, а 10 марта в «Лужниках».