Поздняков: CAS дискредитировал себя как независимый спортивный арбитраж

Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Кубань
Шинник
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ленинградец
КАМАЗ
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Трактор
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Салернитана
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Торпедо
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Монца
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
43
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.03
Баффало
Вегас
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Филадельфия
Оттава
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Аризона
35
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
15:25 (мск), источник: ТАСС

Поздняков: CAS дискредитировал себя как независимый спортивный арбитраж

26 февраля ОКР, Федерация фигурного катания на коньках России и сборная страны подали в CAS апелляции, чтобы оспорить решение о лишении россиян золота в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Говорить о непредвзятости Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям на решение о перераспределении медалей командного турнира фигуристов Олимпиады 2022 года не приходится, поскольку CAS дискредитировал себя как независимый спортивный арбитраж. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на Всемирном фестивале молодежи.

«CAS как институт, как независимый спортивный арбитраж дискредитировал себя, уже давно перестал быть независимым. То, что вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) является председателем CAS, уже говорит о многом. Говорить о какой-то независимости решений, которые принимаются в Лозанне практически одним человеком, не имеет смысла», — сказал Поздняков.

В командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими — японцы, четвертыми — канадцы. Впоследствии одна из участниц соревнований россиянка Камила Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, ее результаты были аннулированы. Медали командного турнира были перераспределены. Сборная США должна получить золотые награды, японская команда — серебряные, российская — бронзовые. 26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.

 Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
"Я бы не сказал, что мне было страшно приезжать в Россию"
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь