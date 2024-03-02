Чернышенко назвал шокирующее число просмотров Игр будущего

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«На сегодня я получаю сводки, примерно 2,2 миллиарда уже просмотров. Говорит о том, что с форматом угадали, и действительно этот проект состоялся», — сообщил Чернышенко.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.

Чернышенко добавил, что формат фиджитал-соревнований начали проводить уже в 63 странах, при этом вице-премьер РФ подкрепил эти данные словами президента России Владимира Путина с церемонии открытия Игр. «Мы дарим этот формат миру», — отметил вице-премьер.