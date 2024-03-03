Есть ли будущее у Игр будущего? Итоги первой фиджитал-Олимпиады

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Игры будущего в Казани подходят к своему завершению. На протяжении двух недель в столице Татарстана проводился масштабный эксперимент — мир классического спорта скрестили с киберспортом и современными технологиями. Идея «фиджитал» родилась пару лет назад, но именно Игры будущего должны были стать важнейшей проверкой для новой идеи. И вот 14 соревновательных дней в 21 одной дисциплине позади. Какой же след оставили после себя первые Игры и что необходимо поправить, чтобы они получили импульс для развития на годы вперед?

Меньше трех лет от презентации до реализации

Казань — город, который видел всякое. Здесь проходили и такие привычные для болельщика события, как чемпионаты мира по футболу, водным видам спорта, универсиада, различные Кубки мира и финальные игры российских турниров. Но принимал главный город Татарстана и чемпионат мира по рабочим профессиям Worldskills, и первые в истории Игры стран СНГ, и специальную Олимпиаду для лиц с ментальными особенностями. Где, если не в Казани, проводить первые в истории мультиспортивные соревнования в формате «фиджитал» — то есть (physical + digital)? Впервые концепцию совмещения классического спорта и киберспорта в Казани презентовали осенью 2021 года на форуме «Россия — спортивная держава». Тогда проект получил широкую информационную поддержку и начал материализовываться весной 2022-го. Тогда и объявили о первых Играх будущего и их столице.

Смелая задумка стала восприниматься в том числе и как возможная альтернатива существующей спортивной системе. Фиджитал-спорт быстро получил в нашей стране официальный статус, по всей России стали открываться центры развития фиджитал-дисциплин, а Казань в это время думала над тем, как и где ей принимать гостей. Однако самым важным было именно что смысловое наполнение. Ведь какими будут те самые фиджитал-дисциплины, никто поначалу и не представлял. Спортивный директор проекта Владислав Ершов рассказывал, что его команда суммарно перебрала свыше 200 различных предложений, из которых отобрала 21 наиболее интересных, разбив их на пять различных категорий — спорт, технологии, скорость, тактика и стратегия. До старта первых Игр всесторонне протестировать некоторые дисциплины не успели — так что интриг было много.

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Правила некоторых дисциплин нуждаются в доработке

Проще всего дела обстояли с вызовом «спорт». Особенно с командными игровыми видами — у баскетбола, хоккея и футбола есть популярные киберспортивные аналоги, которые знают профессиональные игроки из «реального» спорта. Очевидно все и с гонками, а вот единоборства и экстремальные дисциплины не так просты. Например, в фиджитал-ММА многих ввел в ступор выбор видеоигры. Вместо симулятора смешанных единоборств UFC от EA Sports ставку сделали на фэнтезийный файтинг Mortal Combat. Организаторы сочли, что MK популярнее UFC среди геймеров, хотя были большие сомнения в том, чтобы вместо спортивного симулятора проводить турнир в аркаде. По такой логике для автоспорта надо взять суперпопулярную серию Mario Kart.

Велоспорт стал единственной дисциплиной на Играх будущего с полноценным допинг-контролем. РУСАДА посчитали гонки на велотренажере, подключенным к виртуальной трассе, достойными официального тестирования. Вело-BMX удивил числом звездных гостей — помимо местного любимца Ирека Ризаева, в Казань приехали еще несколько топовых райдеров. Однако избавиться от странного ощущения при сравнении трюков в реальной жизни и киберспорте они не могли. Ризаев отметил главный нюанс — на вело необходимо сопоставлять возможности с рисками, прежде всего для здоровья. С геймпадом в руках ты рискуешь разве что проиграть, но при этом все кости будут целы. Подобная ситуация приводила к дисбалансу между командами. Он вообще пока оказался проблемой многих дисциплин. Многие бойцы ММА брали в руки геймпады и не знали, на какие кнопки нажимать.

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Киберспортивные дисциплины имели успех

Вопросы к уровню участников возникли во многих дисциплинах вызова «спорт». Перед организаторами стояла непростая задача — найти свободных и медийных атлетов, знакомых с киберспортом. Порой это знакомство ограничивалось опытом из детства, что сказывалось на показателях в digital. Другая крайность — приезжали реальные киберспортсмены (правда, не первой величины и имевшие скромные возможности в physical). Спасали антураж и особенности показа. Тут надо отдать организаторам должное — один только медийный паркет на баскетболе чего стоит, тут Казань встала на один уровень с Матчем звезд НБА, где подобное попробовали впервые всего год назад. Пульсометры на игроках, вывод состава вместе с робопсами, мячи и шайбы, которые приносят дроны, — дух технологий присутствовал. В такой обертке даже любители смотрелись выигрышно.

Сложнее с вызовами «тактика», «скорость» и «стратегия». Тут уже привычный всем киберспорт, в который хотели добавить элемент physical в виде суперфинала с испытаниями на выносливость. Однако в итоге он стал опциональным. И тут палка о двух концах. С одной стороны — оргкомитет в той же Dota собрал команды экстра-класса из Китая и привлек серьезную аудиторию из-за рубежа. С другой — попытка завлечь киберспортивными дисциплинами стороннего болельщика пока не удалась. Например, фанат «Локомотива» с удовольствием поболеет за своих в фиджитал-футболе. А вот слова Moba и Bang Bamg Mobile Legends могут отпугнуть уже на этапе анонса. Киберспорт стал важной частью индустрии развлечений с гигантскими прибылями, однако он имеет собственную систему координат.

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Битва роботов стала открытием программы и покорила казанцев

Вызов «технологии» поначалу казался самым неоднозначным. Как подавать аудитории гонки дронов или битву роботов? Но все прошло на ура. Битва роботов, по отзывам зрителей, стала едва ли не самым ярким событием Игр будущего. Смотрели фильм «Живая сталь»? Если нет, включите в свободный вечер — того стоит. И поймете, в какую атмосферу попали все гости казанского Цирка, где и проходили те самые робобои. Тут и правда задумаешься о том, что в недалеком будущем подобные поединки заменят самые жесткие бои без правил. Здорово смотрелись и гонки дронов. Проблем добавила разве что погода — в Казани на улице было холодно и ветрено. Может, в будущем стоит использовать трассу под крышей?

Спортивное программирование повторяет идеи хакатонов. Существуют ведь спортивные дебаты или квизы, почему бы и кодинг на время спортом не считать? Beat Saber и Just Dance в плане судейской объективности дадут фору спортивным танцам — искусственному интеллекту проще оценивать точность и плавность движений, нежели человеку с его субъективным взглядом на творчество. Позволю себе разве что небольшую ремарку о гаджетах — вместо системы отслеживания по камере (Xbox Kinect) решили проводить турнир с гироскоп-контроллером от Nintendo Switch. У любителей танцевального симулятора это вызвало ряд сомнений. Кибер-атлетика играла скорее социальную роль — показать, с какими трудностями в быту сталкиваются люди с ограничениями по здоровью, и как им могут помочь современные технологии. Первоначальная идея паралимпийского спорта — это ведь и есть адаптация, в том числе социальная.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-212758101&hd=2&id=456241150&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для выхода на глобальные рынки нужно договариваться с Азией

Зритель голосует ногами, кликами и кошельком. Хотя цели заработать перед организаторами наверняка не стояло — важнее было продемонстрировать максимально в выигрышном свете саму идею, чтобы подарить ей дальнейшую жизнь. Тем не менее практически все арены были забиты людьми, а многие местные жители и рады бы прийти посмотреть на диковинный фиджитал-спорт, да только свободных билетов уже не осталось. Для таких людей был открыт город Игр будущего — большая галерея в казанском ЭКСПО с различными активностями от партнеров. Его посетили только за первую неделю больше 100 тысяч человек.

В полном порядке и показатели видеотрансляций. На широкую аудиторию вели «мультистрим», где показывали важные моменты со всех площадок с комментариями экспертов. Но в тех же популярных киберспортивных дисциплинах онлайн ломился и на отдельных видеопотоках про одну конкретную игру. Так что Игры будущего в мире заметили — небольшие публикации были во многих СМИ. Но дальнейшая судьба проекта сильно зависит от следующего хозяина фиджитал-Олимпиады. Перед ее открытием прозвучала мысль оставить их навсегда в Казани. Это гарантирует их существование, а не рост и развитие. Для таких целей нужно выходить на большие аудитории — прежде всего в Азии, и не только в Узбекистане и Казахстане. Крайне желательно договориться с Японией, Южной Кореей или тем же Китаем — только так фиджитал-спорт реально пойдет по планете.