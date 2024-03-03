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12:24 (мск), источник: ТАСС

Нагорный заявил, что Игры будущего дадут импульс развитию фиджитал-спорта в России

В воскресенье в Казани пройдет церемония закрытия соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Успешное проведение в Казани первых в истории Игр будущего послужит развитию в России фиджитал-спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Наша задача — заинтересовать и привлечь как можно больше молодых ребят в фиджитал-спорт, поменять представление старшего поколения о видеоиграх, продемонстрировав преимущества и пользу нового формата спортивных соревнований — ребята развивают как физические качества, так и когнитивные навыки, умственные способности. У нас большие планы на этот год. Уверены, после успешного проведения Игр будущего фиджитал-соревнования будут регулярно проводиться по всей стране», — сказал Нагорный.

В воскресенье состоится церемония закрытия Игр будущего. Перед ее началом Всероссийская федерация фиджитал-спорта заключила соглашение о сотрудничестве с Донским государственным техническим университетом и одним из российских банков.

«В планы 2024 года входит расширение экосистемы фиджитал-центров по всей стране, — отметил директор федерации Дмитрий Григорьев. — Подписывая соглашение с нашими стратегическими партнерами, мы подтверждаем свое намерение обеспечить проведение регулярных рейтинговых фиджитал-турниров и продолжать развивать фиджитал в области студенческого спорта на уровне учебных заведений. Развивая инновационный спорт, мы вместе способствуем воспитанию здорового и многосторонне развитого общества для будущего нашей страны».

Первые Игры будущего были открыты 21 февраля. В основную программу входили 16 дисциплин, еще 5 — в расширенную, большинство из них объединяли киберспорт и традиционные виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.

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