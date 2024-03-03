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16:35 (мск), источник: ТАСС

«Пеньяроль» обыграл «Локомотив» в финале турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего

Решающий матч завершился со счетом 6:5 в пользу уругвайской команды.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Уругвайский «Пеньяроль» со счетом 6:5 обыграл московский «Локомотив» в финальном матче турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего.

Третье место заняла мексиканская команда Mexico Quetzales.

В турнире по фиджитал-футболу принимали участие 16 команд, каждый коллектив состоял из 8 спортсменов. В виртуальной части команды играют два тайма по три минуты. В физической части команды на мини-футбольном поле играют в формате «5 на 5». Победитель определяется по сумме результатов.

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.

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