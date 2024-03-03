«Пеньяроль» обыграл «Локомотив» в финале турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Уругвайский «Пеньяроль» со счетом 6:5 обыграл московский «Локомотив» в финальном матче турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего.

Третье место заняла мексиканская команда Mexico Quetzales.

В турнире по фиджитал-футболу принимали участие 16 команд, каждый коллектив состоял из 8 спортсменов. В виртуальной части команды играют два тайма по три минуты. В физической части команды на мини-футбольном поле играют в формате «5 на 5». Победитель определяется по сумме результатов.