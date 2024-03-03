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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская команда Absolute стала победителем Игр будущего

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская команда Absolute стала победителем соревнований в мобильном шутере Standoff 2 на Играх будущего в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

В финале коллектив обыграл со счетом 2−0 соотечественников из SaiNts. В матче за третье место команда Forze Esports победила Necessary (2−0), обе команды также представляли Россию.

Призовой фонд соревнований по Standoff 2 составил 250 тысяч долларов. В плей-офф в случае ничьей после двух карт команды определяли победителя в лазертаге.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.

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