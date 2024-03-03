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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аргентинская команда выиграла турнир по скейтбордингу на Играх будущего

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Аргентинская команда Latino Gang стала победителем турнира по фиджитал-скейтбордингу на Играх будущего в Казани.

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Представитель команды Анхело Chato Каро стал обладателем приза за лучший трюк. Второе место заняла команда Hustlers, третьими стали спортсмены из коллектива SLUGS.

Призовой фонд соревнований по фиджитал-скейтбордингу составил 500 тысяч долларов.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.

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