Аргентинская команда выиграла турнир по скейтбордингу на Играх будущего
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Аргентинская команда Latino Gang стала победителем турнира по фиджитал-скейтбордингу на Играх будущего в Казани.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Аргентинская команда Latino Gang стала победителем турнира по фиджитал-скейтбордингу на Играх будущего в Казани.
Представитель команды Анхело Chato Каро стал обладателем приза за лучший трюк. Второе место заняла команда Hustlers, третьими стали спортсмены из коллектива SLUGS.
Призовой фонд соревнований по фиджитал-скейтбордингу составил 500 тысяч долларов.
Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.