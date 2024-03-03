Российская команда SMP Racing стала победителем Игр будущего по фиджитал-гонкам
В соревнованиях по фиджитал-скейтбордингу первое место заняла команда Latino Gang из Аргентины.
В соревнованиях по фиджитал-скейтбордингу первое место заняла команда Latino Gang из Аргентины.
СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Российская команда SMP Racing заняла первое место в соревнованиях по фиджитал-гонкам на Играх будущего. Соревнования с призовым фондом $500 тыс. прошли на автодроме в Сочи.
В составе SMP Racing выступали Алексей Несов и Александр Смоляр. Второе место заняла команда Formula Team (Узбекистан), третье — BR Engineering (Россия). Победители получат $175 тыс., серебряные призеры — $90 тыс, бронзовые — $65 тыс.
Ранее завершились соревнования по фиджитал-скейтбордингу. Победу одержала команда Latino Gang (Аргентина), вторым стал коллектив Hustlers (Бельгия, Дания, Болгария), третьим — Slugs (Россия).
В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще 5 — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.