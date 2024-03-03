Российская команда SMP Racing стала победителем Игр будущего по фиджитал-гонкам

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Российская команда SMP Racing заняла первое место в соревнованиях по фиджитал-гонкам на Играх будущего. Соревнования с призовым фондом $500 тыс. прошли на автодроме в Сочи.

В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще 5 — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.