Фазель назвал фантастической церемонию закрытия Игр будущего
Турнир проходил в Казани.
Турнир проходил в Казани.
КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия Игр будущего в Казани прошла на фантастическом уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Церемония закрытия прошла в воскресенье.
«Фантастическая церемония закрытия, было очень прекрасно. Молодые люди танцевали, великолепно», — сказал Фазель.
В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще 5 — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.