Фазель назвал фантастической церемонию закрытия Игр будущего

«Фантастическая церемония закрытия, было очень прекрасно. Молодые люди танцевали, великолепно», — сказал Фазель.

В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще 5 — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.