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18:04 (мск), источник: ТАСС

Фазель назвал фантастической церемонию закрытия Игр будущего

Турнир проходил в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия Игр будущего в Казани прошла на фантастическом уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Церемония закрытия прошла в воскресенье.

«Фантастическая церемония закрытия, было очень прекрасно. Молодые люди танцевали, великолепно», — сказал Фазель.

В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще 5 — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.

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