Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Байер
01
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
Алания
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Гавр
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Страсбур
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Метц
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Лечче
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Торпедо
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Жирона
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Аризона
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Локомотив
21
Футбол. Первая лига
16:30
Арсенал
Черноморец
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Бернли
Борнмут
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Гранада
51
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Родина
02
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Тулуза
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Сассуоло
10
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Амур
23
Хоккей. НХЛ
23:30
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Факел
11
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Лада
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
4.03
Баффало
Виннипег
Хоккей. НХЛ
4.03
Миннесота
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
4.03
Анахайм
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
4.03
Эдмонтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Питтсбург
43
Все события
Фоторепортажи
21«Зенит» не смог обыграть «Спартак» на «Газпром Арене»
21В Казани открылись Игры Будущего
18:29 (мск), источник: ТАСС

Бренд мирового масштаба. В Казани ярко закрыли Игры будущего

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия Игр будущего состоялась в международном выставочном центре «Казань экспо». Первый мультиспортивный турнир в концепции фиджитал получил всеобщее признание, о чем свидетельствует интерес к соревнованиям во всем мире.

Наверх
Источник: https://vk.com/gamesofuture

Во время церемонии открытия Игр будущего 21 февраля президент России Владимир Путин назвал турнир «нашим даром мировой спортивной семье». Миру подарок понравился — еще за день до окончания турнира организаторы сообщили, что число просмотров Игр будущего превысило 2,3 млрд. Тогда же было отмечено, что соревнования превосходят ожидания по всем 12 параметрам, в том числе по интересу аудитории. Ожидается, что число просмотров превысит отметку в 3 млрд.

На Играх будущего была представлена 21 дисциплина, из них 16 — в основной программе. Большинство объединяют киберспорт и традиционные виды спорта. Они были разделены на пять направлений или вызовов: «Спорт» (сочетает классические виды спорта и их цифровые аналоги), «Тактика» (компьютерные шутеры и соревнования по лазертагу), «Технологии» (соревнования дронов и роботов), «Скорость» (быстрое прохождение ретроигр) и «Стратегия» (популярные боевые арены и арену с испытаниями на выносливость). Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.

Победители соревнований были отмечены на церемонии закрытия. «Мероприятие торжественное, но немного грустное, — сказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. — Две недели наша столица была во внимании всего мирового сообщества, благодаря Играм будущего люди во всем мире узнали, что это такое. Самое главное — Татарстан старался сделать все, чтобы всем было комфортно и интересно, всем татарстанцам за это слова благодарности».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что именно Россия придумала и провела мультиспортивные Игры в формате фиджитал. «Зрители из более 100 стран следили за соревнованиями на стыке традиционного и киберспорта, мы подарили спорту незабываемые впечатления. Игры будущего стали признанным во всем мире брендом, и это огромный успех. Россия еще раз доказала, что занимает лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», — отметил он.

Робособака взбодрилась

Во время развлекательной части шоу организаторы пофантазировали на тему того, как известный советский мультипликационный герой Чебурашка мог бы стать героем известных консольных игр и обыграли тему «уставшей» во время церемонии открытия робособаки. Шутливое название «уставшая собака» закрепилось за роботом, вышедшим из строя во время исполнения танца.

Ставшая мемом собака в итоге обрела более благозвучную кличку — ее назвали Фиджик. На закрытии робота попросили потанцевать, но он снова решил «устать». На этот раз в шутку — танцы он исполнил под песни одного из главных музыкальных хедлайнеров церемонии Клавы Коки. Шоу завершилось выступлением певца Niletto.

Уже объявлено, что следующие Игры будущего пройдут в 2025 году, причем за пределами России. Публично желание принять соревнования озвучивали Казахстан и Узбекистан, однако если верить руководителям проекта, в проведении заинтересованы несколько стран. Решение о месте проведения следующих Игр будет принимать Международная федерация фиджитал-спорта, которая базируется в Гонконге.

 Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
"Я бы не сказал, что мне было страшно приезжать в Россию"
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь