Бренд мирового масштаба. В Казани ярко закрыли Игры будущего

Источник: https://vk.com/gamesofuture

Во время церемонии открытия Игр будущего 21 февраля президент России Владимир Путин назвал турнир «нашим даром мировой спортивной семье». Миру подарок понравился — еще за день до окончания турнира организаторы сообщили, что число просмотров Игр будущего превысило 2,3 млрд. Тогда же было отмечено, что соревнования превосходят ожидания по всем 12 параметрам, в том числе по интересу аудитории. Ожидается, что число просмотров превысит отметку в 3 млрд.

На Играх будущего была представлена 21 дисциплина, из них 16 — в основной программе. Большинство объединяют киберспорт и традиционные виды спорта. Они были разделены на пять направлений или вызовов: «Спорт» (сочетает классические виды спорта и их цифровые аналоги), «Тактика» (компьютерные шутеры и соревнования по лазертагу), «Технологии» (соревнования дронов и роботов), «Скорость» (быстрое прохождение ретроигр) и «Стратегия» (популярные боевые арены и арену с испытаниями на выносливость). Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.

Победители соревнований были отмечены на церемонии закрытия. «Мероприятие торжественное, но немного грустное, — сказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. — Две недели наша столица была во внимании всего мирового сообщества, благодаря Играм будущего люди во всем мире узнали, что это такое. Самое главное — Татарстан старался сделать все, чтобы всем было комфортно и интересно, всем татарстанцам за это слова благодарности».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что именно Россия придумала и провела мультиспортивные Игры в формате фиджитал. «Зрители из более 100 стран следили за соревнованиями на стыке традиционного и киберспорта, мы подарили спорту незабываемые впечатления. Игры будущего стали признанным во всем мире брендом, и это огромный успех. Россия еще раз доказала, что занимает лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», — отметил он.

Робособака взбодрилась

Во время развлекательной части шоу организаторы пофантазировали на тему того, как известный советский мультипликационный герой Чебурашка мог бы стать героем известных консольных игр и обыграли тему «уставшей» во время церемонии открытия робособаки. Шутливое название «уставшая собака» закрепилось за роботом, вышедшим из строя во время исполнения танца.

Ставшая мемом собака в итоге обрела более благозвучную кличку — ее назвали Фиджик. На закрытии робота попросили потанцевать, но он снова решил «устать». На этот раз в шутку — танцы он исполнил под песни одного из главных музыкальных хедлайнеров церемонии Клавы Коки. Шоу завершилось выступлением певца Niletto.