«Это предательство всех идеалов олимпизма». Лавров обвинил МОК в двуличии

Видный российский политик снова озвучил жесткую оценку деятельности Международного олимпийского комитета, отношения с которым у нас находятся в низшей точке с 1952 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Всемирном фестивале молодежи, который проходит на федеральной территории «Сириус», назвал главу МОК Томаса Баха и его соратников «предателями всех идеалов олимпизма», а также обвинил олимпийских лидеров в предвзятости в угоду интересам стран НАТО. Это уже не первый крайне критический комментарий со стороны наших официальных лиц в адрес Баха, которого на Западе как раз считают союзником России и обвиняют в коррупционном сговоре с нашей страной.

В антидопинговых организациях — союзники НАТО

«Были случаи бойкотов, мы бойкотировали игры в Лос-Анджелесе (в 1984 году. — Прим. “СЭ”), Запад бойкотировал игры в Москве, московскую Олимпиаду (в 1980 году. — Прим. “СЭ”). Потом вроде бы все устоялось. Но то, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах, — я считаю это предательством всех идеалов олимпизма, — заявил Лавров. — Когда он (Бах. — Прим. “СЭ”) в одном из своих выступлений, реагируя на инициативы допустить трансгендеров во все виды соревнований, сказал: “Мы же не можем политизировать спорт, поэтому нужно им создавать необходимые равные права…” А вот когда ему сказали: “Хорошо, вы против политизации. Допустите ли российских и белорусских спортсменов?” — он говорит: “Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили Устав ООН”.

По словам Лаврова, ранее страны, занимавшиеся агрессией и противозаконно бомбившие Ирак, Сирию, Ливию, «спокойно отправляли своих атлетов под флагами, с гимном». «МОК категорически отказался удовлетворить просьбу арабских стран приостановить участие Израиля в Олимпиаде этого года, — приводит слова Лаврова ТАСС. — Сравните, каким тоном — вплоть до истерики — Запад описывает то, что он приписывает России, и как он реагирует на ситуацию в Газе, лишь призывая остановить войну». Глава МИД РФ также констатировал, что тема спорта политизируется уже не менее двух лет, со времени допинговых скандалов, обратив внимание, что в антидопинговых организациях «70 процентов, если не 75 процентов, в руководящих структурах — представители НАТО или союзников НАТО».

Здесь необходимо пояснить, о чем говорит Лавров и в чем суть конфликта между нашей страной и МОК, который с каждой неделей становится все безнадежнее. Взаимные ссылки на нарушение Олимпийской хартии и Устава ООН — это, кончено, в основном из области риторики. В этих обширных документах можно найти оправдание любому действию или бездействию. А главная наша претензия к Томасу Баху — в том, что в феврале 2022 года он впервые за 70 лет сделал олимпийское движение одной из сторон геополитического конфликта. Да, были ситуации, с дисквалификацией сборный ЮАР и Югославии, но там у МОК хотя бы имелось решение Совета Безопасности ООН. Сейчас же Бах поддержал западные санкции против России и Белоруссии, не считаясь ни с чем.

МОК себя сильно дискредитировал

Весной прошлого года МОК сделал небольшой шаг навстречу России, немного ослабив санкции, и допустил наших спортсменов на международную арену в нейтральном статусе со множеством ограничений. Но такая полумера не устроила никого — на Западе сочли данное отступление предательством и обвинили Баха в продажности. А в нашей стране назвали частичный допуск оскорбительным, особенно когда федерации начали проверять российских атлетов на политическую лояльности и заставлять подписывать унизительные декларации.

«МОК использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию, — говорил Лавров в сентябре прошлого года. — При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп в нейтральном статусе, без флага, без гимна».

Надежда на восстановление отношений с Бахом и его командой в обозримом будущем оставалась до октября 2023-го, когда МОК лишил признания наш национальный олимпийский комитет со странной формулировкой «нарушение территориальной целостности НОК Украины». Эта дисквалификация завязала руки международному комитету в плане недопуска на Игры-2024 нашей сборной единой командой, после чего риторика в адрес чиновников из Лозанны стала совсем жесткой. Так, президент России Владимир Путин заявил, что Олимпиада используется как «инструмент политического давления в отношении людей, которые не связаны с политикой, в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации».

Масла в огонь подлил отказ МОК принимать меры в отношении Израиля после начала военной операции в секторе Газа. «В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом показывает свою политическую ангажированность, — говорил тогда Лавров. — Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию одобрять. А все, что не отвечает интересам западных стран — прежде всего в том, что касается России, Беларуси, — он всячески пытается преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию. Стыдно. Конечно, МОК себя сильно дискредитировал».

Развал самого спорта

Что касается допинговых скандалов, то здесь министр, видимо, оговорился, поскольку они полыхают вокруг России не два года, а уже более восьми лет. А их начало совпало по времени с резким обострением отношений между нашей страной и западным лагерем после присоединения Крыма. В 2016 году наших паралимпийцев из-за допинговых подозрений не пустили на Игры в Рио, в 2018 году мы выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом. Национальных символов Россия была лишена на ОИ в Токио и Пекине. Все это происходило еще до начала СВО, ну, а потом мировые спортивные руководители (среди который действительно много представителей стран западного блока) уже перестали прикрываться борьбой за чистый спорт и ввели против наших атлетов политические санкции.

Для информации. Президентом Всемирного антидопингового агентства в данный момент является поляк Витольд Банька, в 2019 году сменивший на этом посту британца Крейга Риди. Международное агентство тестирования возглавляет француженка Валери Фурнерон. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе — британка Джени Прайс. Орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике — новозеландец Дэвид Хоуман. Орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне — ирландка Луиза Рейли. Спортивный арбитражный суд — австралиец Джонс Коутс. Международный олимпийский комитет — немец Томас Бах.

«Спорт не будет существовать, если для каждого атлета или для группы стран разрабатывать свои правила, — говорила в интервью “СЭ” официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Спорт не сможет существовать, если атлет станет выходить и показывать, из какой он страны, какой национальности, какая у него ДНК, и ему будут говорить, что его оценят по 10-балльной шкале, а представителя другой страны, другого региона — по 20-балльной. Это же невозможно, это же развал самого спорта, и это касается как оценки выступлений атлета, так и требований по медикаментам, которые разрешены или запрещены».