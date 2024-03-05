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13:02 (мск), источник: ТАСС

В Казахстане начали подготовку к проведению следующих Игр будущего

Первые Игры будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Казахстан начал подготовку к проведению следующих Игр будущего. Страна рассчитывает на содействие со стороны Татарстана, где прошли первые соревнования, заявил председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов на встрече с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

Кошанов прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. В рамках визита 4—5 марта он посетил Москву и Казань.

«Наш президент отметил уникальный формат [Игр будущего], — сказал Кошанов. — Он вдохновился увиденным и предложил провести следующие Игры будущего в Казахстане. На сегодня мы уже начали подготовку. Вчера мы получили подробную информацию о мероприятии от самого уважаемого раиса (главы Татарстана Рустама Минниханова — прим. ТАСС). И я думаю, это нам пригодится в будущем. Я думаю, и вы будете нам, наверное, содействовать, помогать. Все-таки вы родоначальники, мы теперь будем продолжать».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в своей стране.

Игры будущего — спортивное шоу нового формата, которое предполагает сочетание традиционных видов спорта с компьютерными играми. Первые соревнования прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта, их посетили более 100 тыс. зрителей. В первых Играх будущего приняли участие 275 команд и более 2 тыс. человек из 107 стран мира.

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